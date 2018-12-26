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«Черкизово» приобрела 75% петербургского мясопроизводителя 

Ведомости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Группа «Черкизово» сообщила, что приобрела 75% производителя мясной продукции «Самсон — продукты питания». Сумма сделки будет уточняться позже, однако «Черкизово» заплатит как минимум 350 руб. за актив, а также возьмет на себя долговые обязательства компании в размере около 550 млн руб., уточняется в сообщении.
«Самсон — продукты питания» выпускает фарши, бифштексы, фрикадельки, шницели, а также сэндвичи под брендами «Самсон», «Филея», «Время есть», «Грильмания» и York Fresh. Компания распространяет продукцию преимущественно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — более 90% продаж приходится именно на эти регионы, отмечает «Черкизово».
Эта сделка позволит «Черкизово» усилить позиции в Санкт-Петербурге и Северо-Западном федеральном округе, а также выйти на новые рынки сбыта, говорится в сообщении. «Поскольку бренд „Самсон“ исторически очень сильный, есть идеи совместно возродить его и в колбасном производстве», — приводятся в сообщении слова гендиректора «Черкизово» Сергея Михайлова.
В декабре «Черкизово» завершил покупку компании «Алтайский бройлер» у основного собственника белгородской группы компаний «Приосколье» Геннадия Бобрицкого. Сумма сделки составила 4,6 млрд руб. Недавно в ФАС поступило ходатайство «Перспективы», связанной с владельцами «Черкизово», о покупке нескольких активов агрохолдинга «Белая птица», который раньше был одним из крупнейших в России производителей куриного мяса.
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Компании , Геннадий Бобрицкий , Сергей Михайлов , Черкизово , ФАС
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