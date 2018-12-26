«Черкизово» приобрела 75% петербургского мясопроизводителя

Группа «Черкизово» сообщила, что приобрела 75% производителя мясной продукции «Самсон — продукты питания». Сумма сделки будет уточняться позже, однако «Черкизово» заплатит как минимум 350 руб. за актив, а также возьмет на себя долговые обязательства компании в размере около 550 млн руб., уточняется в сообщении.

«Самсон — продукты питания» выпускает фарши, бифштексы, фрикадельки, шницели, а также сэндвичи под брендами «Самсон», «Филея», «Время есть», «Грильмания» и York Fresh. Компания распространяет продукцию преимущественно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — более 90% продаж приходится именно на эти регионы, отмечает «Черкизово».

Эта сделка позволит «Черкизово» усилить позиции в Санкт-Петербурге и Северо-Западном федеральном округе, а также выйти на новые рынки сбыта, говорится в сообщении. «Поскольку бренд „Самсон“ исторически очень сильный, есть идеи совместно возродить его и в колбасном производстве», — приводятся в сообщении слова гендиректора «Черкизово» Сергея Михайлова