Метростроители в Петербурге прекратили забастовку

Строители метро в Санкт-Петербурге прекратили забастовку, которую начали из-за невыплаты заработной платы, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Ранее сообщалось, что около 30 рабочих ЗАО "СМУ-11 Метрострой" (подрядчик ОАО "Метрострой") в шахте на строящейся станции "Театральная" объявили голодовку. Они требовали погасить долги по заработной плате.

"Ситуацию с выплатой заработной платы подрядным организациям АО "Метрострой" взял под личный контроль временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его поручению с объявившими сегодня забастовку проходчиками в тоннеле неподалеку от будущей станции "Театральная" встретился вице-губернатор Николай Бондаренко. Предложенный временный компромиссный вариант устроил метростроителей, акция протеста завершилась", — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по сооружению Лахтинско-Правобережной линии метрополитена возобновлены в обычном режиме.