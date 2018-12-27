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Метростроители в Петербурге прекратили забастовку 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Строители метро в Санкт-Петербурге прекратили забастовку, которую начали из-за невыплаты заработной платы, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Ранее сообщалось, что около 30 рабочих ЗАО "СМУ-11 Метрострой" (подрядчик ОАО "Метрострой") в шахте на строящейся станции "Театральная" объявили голодовку. Они требовали погасить долги по заработной плате.
"Ситуацию с выплатой заработной платы подрядным организациям АО "Метрострой" взял под личный контроль временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его поручению с объявившими сегодня забастовку проходчиками в тоннеле неподалеку от будущей станции "Театральная" встретился вице-губернатор Николай Бондаренко. Предложенный временный компромиссный вариант устроил метростроителей, акция протеста завершилась", — говорится в сообщении.
Отмечается, что работы по сооружению Лахтинско-Правобережной линии метрополитена возобновлены в обычном режиме.
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Комментарии
Компании , Личный счет , Александр Беглов
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