Итоги года 2018: эксперты и читатели Sostav определили лучшую рекламу года!

За проекты было отдано 67 616 пользовательских и 2213 экспертных голосов.

На протяжении уже 13 лет Sostav — ведущее российское СМИ о рекламе и маркетинге — вместе со своими читателями и экспертами (топ-менеджерами брендов, рекламных агентств и медиакомпаний) выбирает лучшую рекламу года.

2018 год был насыщенным, иногда непростым, разной была и реклама, над которой неустанно трудились тысячи креаторов и менеджеров России.

Голосование длилось месяц, и теперь мы рады объявить победителей! Именно они в этом году — лучшие в индустрии. Именно им в начале следующего года будет вручен «российский рекламный Оскар» — «Большая рыба»!

Борьба за первенство шла в 7 номинациях: «Ролики», «Digital», «Кампании», «Социальная реклама», «BTL», «Принт/Аутдор», «Брендинг».

За номинантов было отдано 67 616 пользовательских и 2 213 экспертных голосов.

Итак, лучшая реклама 2018 года!

Ролики

Любви всё равно

Трогательный мини-фильм об отношениях между мужчиной и женщиной.

Клиент: FERREROАгентство: Dada Agency, Resonate Strategies

Digital

Прощай, Средневековье

Сайт об ИППП на основе картин Иеронима Босха

Клиент: ИНВИТРОАгентство: Possible Group

Кампании

Предпринимай на всю голову!

Серия блокбастеров для банка «Точка»

Клиент: банк для предпринимателей «Точка»Агентство: «Восход»

Социальная реклама

BeFriend

Социальный проект в поддержку обреченных бездомных собак — пойманных накануне Чемпионата мира по футболу 2018 и отправленных в приюты

Клиент: благотворительный фонд помощи бездомным животным «Ника»Агентство: DPG Russia

BTL

Тест на отцовство

«Бургер Кинг» обратил внимание на проблему общения отцов и детей

Клиент: «Бургер Кинг», фонд «Отцовство»Агентство: ROOM458 «Бургер Кинг», фонд «Отцовство»ROOM458

Принт/Аутдор

Любимая, спасибо за PS4

Кампания от Sony PlayStation была посвящена Дню защитника Отечества

Клиент: Sony PlayStation Креатив: TUTKOVBUDKOV Sony PlayStationTUTKOVBUDKOV

Брендинг

Есть настоящее

Петербургская компания «буше» провела масштабный ценностный ребрендинг

Клиент: «буше»Агентство: Супрематика «буше»Супрематика

Мы благодарим за помощь в реализации проекта «Итоги года» нашего генерального партнера — компанию «Медиа Траст» при поддержке MediaInstinct, а также партнеров — NEBO.digital, « М. Видео » и BBDO Group.