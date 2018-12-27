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Итоги года 2018: эксперты и читатели Sostav определили лучшую рекламу года! 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: предоставлено организатором
За проекты было отдано 67 616 пользовательских и 2213 экспертных голосов.
На протяжении уже 13 лет Sostav — ведущее российское СМИ о рекламе и маркетинге — вместе со своими читателями и экспертами (топ-менеджерами брендов, рекламных агентств и медиакомпаний) выбирает лучшую рекламу года.
2018 год был насыщенным, иногда непростым, разной была и реклама, над которой неустанно трудились тысячи креаторов и менеджеров России.
Голосование длилось месяц, и теперь мы рады объявить победителей! Именно они в этом году — лучшие в индустрии. Именно им в начале следующего года будет вручен «российский рекламный Оскар» — «Большая рыба»!
Борьба за первенство шла в 7 номинациях: «Ролики», «Digital», «Кампании», «Социальная реклама», «BTL», «Принт/Аутдор», «Брендинг».
За номинантов было отдано 67 616 пользовательских и 2 213 экспертных голосов.
Итак, лучшая реклама 2018 года!

Ролики

Любви всё равно
Трогательный мини-фильм об отношениях между мужчиной и женщиной.
Клиент: FERREROАгентство: Dada Agency, Resonate Strategies

Digital

Прощай, Средневековье
Сайт об ИППП на основе картин Иеронима Босха
Клиент: ИНВИТРОАгентство: Possible Group

Кампании

Предпринимай на всю голову!
Серия блокбастеров для банка «Точка»
Клиент: банк для предпринимателей «Точка»Агентство: «Восход»

Социальная реклама

BeFriend
Социальный проект в поддержку обреченных бездомных собак — пойманных накануне Чемпионата мира по футболу 2018 и отправленных в приюты
Клиент: благотворительный фонд помощи бездомным животным «Ника»Агентство: DPG Russia

BTL

Тест на отцовство
«Бургер Кинг» обратил внимание на проблему общения отцов и детей
Клиент: «Бургер Кинг», фонд «Отцовство»Агентство: ROOM458

Принт/Аутдор

Любимая, спасибо за PS4
Кампания от Sony PlayStation была посвящена Дню защитника Отечества
Клиент: Sony PlayStation Креатив: TUTKOVBUDKOV

Брендинг

Есть настоящее
Петербургская компания «буше» провела масштабный ценностный ребрендинг
Клиент: «буше»Агентство: Супрематика
Мы благодарим за помощь в реализации проекта «Итоги года» нашего генерального партнера — компанию «Медиа Траст» при поддержке MediaInstinct, а также партнеров — NEBO.digital, «М. Видео» и BBDO Group.
За информационную поддержку выражаем благодарность TMG, Cossa, RUWARD, ВГТРК, Вести, телеграм-каналу «Русский Маркетинг».
Комментарии
Компании , Иероним Босх , М.Видео , ВГТРК
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