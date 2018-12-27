Порошенко получил миллионы прибыли от Roshen

Отмечается, что швейцарский трастовый фонд Rothschild Trust (Schweiz), который в настоящее время управляет Roshen, рассмотрел результаты многолетней деятельности Порошенко по управлению компанией и принял решение перечислить ему дивиденды.

Деньги украинский лидер направит на «прозрачную с финансовой точки зрения популяризацию развития государственности, идей евроатлантической интеграции, поддержку создания единой поместной православной церкви , развития украинского языка». Кроме того, порядка двух миллионов долларов уйдет на уплату налогов.

Ранее стало известно, что президент Украины с начала 2018 года задекларировал в общей сложности более 7 миллионов долларов доходов, что почти в 12 раз больше, чем за весь 2017 год.

В мае 2016 года Порошенко передал 85-процентную долю в холдинге в доверительное управление компании Rothschild Trust. После вступления в должность президента Украины он обещал продать акции кондитерской корпорации, однако на них не нашлось покупателей.