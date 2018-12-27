В России станет меньше Сбербанков

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Греф анонсировал сокращение Сбербанков в РФ 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Сбербанк планирует незначительно сократить сеть отделений, рассказал глава банка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия-24».
«Мы потихоньку сокращаем сеть наших отделений — те, которые мало посещаемые, и которые можно закрыть без ущерба для клиентского сервиса. Это касается городов. Сельскую сеть мы не трогаем», — цитирует Грефа РИА «Новости».
По его словам, со временем клиенты банка все реже будут ходить в отделения за услугами, однако сеть сохранится в качестве консультационных пунктов, где можно будет получить справку и научиться пользоваться сервисами.
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Масштаб сокращения сотрудников будет зависеть от того, насколько сеть отделений адаптируется к продажам новых сервисов экосистемы Сбербанка, куда входят в том числе и нефинансовые услуги.
В то же время, отметил Греф, присутствие отделений Сбербанка в сельской местности будет наращиваться.
Компании , Видео , Экономика , Герман Греф , Сбербанк России , РИА Новости
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