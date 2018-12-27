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Деньги российских банков погрязли на Кипре 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские банки держат на Кипре средства в размере 37,8 миллиарда долларов в виде требований к иностранным резидентам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ЦБ.
Суммарные требования российских банков к иностранным резидентам составляли на 1 октября 2018 года порядка 182,1 миллиарда долларов. Эта сумма соответствует примерно 12 процентам оценочного ВВП России за 2018 год.
Отмечается, что сумма, которая хранится российскими банками на Кипре, выросла на 16,5 процента с 1 апреля.
«Большая часть этих кредитов — это кредиты де-факто резидентам РФ, но по требованию ЦБ они учитываются по "прописке" компании. Часть требований включает требования к банкам соответствующих стран», — рассказал главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.
В 2018 году Кипр попал под давление Минфина США, что было воспринято как атака на российские деньги, спровоцированная Вашингтоном. Российские власти заявляли, что санкции Евросоюза и закручивание гаек со стороны кипрского ЦБ привели к закрытию десятков тысяч российских счетов на острове. Однако де-факто крупные российские банки сохраняют тесные связи с Кипром.
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Комментарии
Компании , Михаил Матовников , ЕС , Казначейство США , Сбербанк России , Центральный банк России
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