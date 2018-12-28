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Стал известен новый глава «Русала» 

Lenta.ru + ещё 14 2 часа назад
Новым председателем совета директоров компании «Русал» стал Жан-Пьер Томас. Об этом говорится в сообщении компании на Гонконгской фондовой бирже.
Томас вступит в должность с 1 января 2019 года. «Коммерсант» отмечает, что предыдущий глава совета директоров Маттиас Варниг ушел в отставку 26 декабря — это было одним из условий снятия американских санкций с компании.
5 ноября совет директоров компании «Русал» принял решение вернуться в Россию. В сообщении компании на Гонконгской фондовой бирже было объявлено о планах перерегистрации с острова Джерси (Нормандские острова) на территорию России
En+ вместе с UC Rusal попали под санкции Минфина США, введенные 6 апреля. Им запрещено экспортировать свою продукцию на американский рынок (основной для российского алюминия) и вести бизнес с американскими резидентами. Позднее власти США объявили, что снимут ограничения в случае, если бизнесмен Олег Дерипаска снизит свою долю владения в En+ до 40 процентов. Бизнесмен вышел из управляющих органов En+ и UC Rusal, также компании ведут переговоры с Вашингтоном о передаче пакета Дерипаски в доверительное управление.
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Комментарии58
Компании , Видео , Маттиас Варниг , Олег Дерипаска , Казначейство США , En+ Group , Русал
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