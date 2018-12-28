В банках с красной икрой выявили подмену

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Роскачество выявило подмену в банках с красной икрой 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 15 28 минут назад
В Роскачестве завершили исследование красной икры лососевых и обнаружили подмену вида рыбы в продуктах пяти брендов.
В ходе исследования эксперты изучили 29 торговых марок российской икры разных видов лососевых рыб — нерки, кижуча, горбуши, кеты. Оценивалась икра в ценовом диапазоне от 230 до 750 рублей за 100 граммов и от 300 до 2000 рублей за упаковку, сообщили в Роскачестве.
Икру проверяли по 32 показателям качества и безопасности, включая микробиологические показатели, массовую долю сорбиновой кислоты, бензоата натрия, наличие кадмия, мышьяка и ртути, красителей и консервантов, массовую долю отстоя, а также органолептические показатели и количество соли.
Икра подешевела вдвое
Лучшей икрой была признана продукция торговых марок из Санкт-Петербурга и Сахалинской области.
«Во всей исследованной икре эксперты не выявили плесени, сульфитредуцирующих клостридий, а также патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл», — отметили в Роскачестве.
Также не было обнаружено пестицидов и тяжелых металлов, которые могли содержаться в морской воде. Также в икре не было личинок, следов или превышений по антибиотикам тетрациклиновой группы, групп сульфаниламидов и хинолонов, а также левомицетина». Кроме того, эксперты не нашли посторонних примесей и красителей.
В каждой банке действительно оказалась настоящая икра, к органолептическим показателям которой у экспертов не возникло замечаний. В Роскачестве также проверили потребительский страх о подмене вида рыбы. В продукции большинства марок заявленный вид рыбы не отличается от фактического. При этом подмена обнаружилась в икре пяти брендов.
Так, в продукции «Корсаков 1853» и «Сахалин рыба» заявлена горбуша, но эксперты также нашли там ДНК кеты.
«Как известно, кета — более дорогая рыба, поэтому речь здесь не идет об удешевлении продукции. Возможно, это следовые количества кеты, попавшие в банку случайно при производстве», — отметили в организации.
Также не идет речь об удешевлении в случае с икрой «Русское море» — там помимо заявленной нерки также нашли кету.
Однако в икре «Камчатское море» и «Красное золото» подмена вида рыбы похожа на удешевление себестоимости продукта — более дешевая горбуша присутствовала там, где заявлены нерка и радужная форель. В десяти товарах исследование выявило проблему роста микробиологических показателей. Несколько торговых марок не прошли испытание на группу бактерий кишечной палочки, повышенное количество микроорганизмов (КМАФАнМ), дрожжи и золотистый стафилококк.
«Данные проблемы могут быть связаны с нарушениями температурного режима на всей товаропроводящей цепи или санитарным состоянием на производстве. Важно отметить, что риск покупки продукта с превышениями по данным показателям существенно возрастает, если икра хранится при температуре выше нуля градусов», — уточнили в Роскачестве.
В организации отметили, что производители оперативно приняли меры и сняли с реализации несоответствующую продукцию.
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору качественной красной икры.
Глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что в декабре цена на красную икру в России снизилась в два раза.
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Компании , Видео , Экономика , Илья Шестаков , Роспотребнадзор , Росрыболовство
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