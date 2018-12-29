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США помогут главному противнику «Газпрома» 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Американский бизнес готов инвестировать в газотранспортную систему (ГТС) Украины. Об этом рассказал глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в эфире радиостанции «Новое время», выдержки из его выступления приводит ТАСС.
«Есть большие западные компании, которые могли бы заинтересоваться нашей ГТС. Закон позволяет иметь 49 процентов управления [ГТС]», — отметил Коболев.
По словам главы «Нафтогаза», он ведет переговоры с несколькими крупными компаниями. «И они заинтересованы, и они реально хотят это делать», — сказал он, отказавшись уточнить названия конкретных компаний.
«Но есть компания, которая рассматривает возможность инвестирования в украинскую ГТС миллиардов долларов США», — рассказал Коболев, добавив, что это американская компания.
При этом, по его словам, в случае реализации альтернативных маршрутов транзита украинского газа в Европу, таких как «Северный поток-2» и «Турецкий поток», отдельные участки украинской ГТС можно будет демонтировать.
Ранее российские власти говорили, что завершение строительства «Северного потока-2» не означает автоматического отказа от транзита газа через территорию Украины.
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Комментарии115
Компании , Видео , Газпром , ИТАР-ТАСС
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