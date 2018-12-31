«Возможность поддержать плачевную экономику Украины»: «Нафтогаз» назвал объём финансовых претензий к «Газпрому»

«Нафтогаз» собирается взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд после выигранного арбитража в Стокгольме. Компания намерена добиться компенсации за счёт ареста активов российской энергетической корпорации в Европе и готовит иск против России за «захват» своих активов в Крыму. Ранее в «Газпроме» подчеркнули, что «Нафтогаз» не получал права распоряжаться активами. При этом российская сторона предлагала мирное решение газовых споров с Украиной, однако Киев заявил о неприемлемости такого варианта. Как отмечал президент РФ Владимир Путин , Москва готова продлить истекающий в 2019 году транзитный контракт только в случае урегулирования спора в Стокгольмском арбитражном суде.

«Нафтогаз Украины» намерен взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд после выигранного арбитража в Стокгольме. Такой объем финансовых претензий к России и «Газпрому» обозначил глава компании Андрей Коболев в интервью газете «Экономическая правда».

«Нафтогаз Украины» рассматривает в качестве компенсации активы «Газпрома» в Европе, в частности, акции компаний, которые владеют «Северным потоком — 2», «Северным потоком» и «Голубым потоком».

По словам Коболева, «Нафтогаз» также подал иск против России за «захват» активов компании в Крыму на сумму, превышающую $5 млрд В дополнение к этому в 2018 году «Нафтогаз» начал новое разбирательство, в котором компания требует от «Газпрома» пересмотра тарифов на транзит газа в 2018-2019 годах и компенсации «недоимок» еще примерно на $11,6 млрд

Ранее в «Газпроме» отметили, что права распоряжаться активами компании «Нафтогаз» не получал.

«Никакого права распоряжения активами «Газпрома» «Нафтогаз» не получал, не получил и, надеюсь, не получит», — заявил зампред правления российской компании Александр Медведев.

Благодаря «Нафтогазу» Киев может пополнять свой бюджет и сдерживать рост тарифов на газ, отметила в беседе с RT адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш.

«Получая по уже запланированным арбитражным решениям с «Газпрома», с российской стороны, компенсацию, они могут хоть как-то сдерживать рост тарифов на газ, который у них возник в результате нарушения контрактных обязательств, в результате того, что население нищает и платёжеспособность снижается, а тарифы по требованию МВФ должны быть подняты», — отметила Ярмуш.

Она не исключила, что вслед за уже принятым решением Стокгольмского арбитража последуют похожие инциденты.

«Тенденциозность арбитража видна невооружённым глазом. В следующем году, я могу представить, и вероятность этого очень высока, что европейские страны опять окажут давление на Стокгольмский арбитраж и пролоббируют принятие решений не в пользу Газпрома. Это даст возможность поддержать плачевную экономику Украины», — считает Ярмуш.

Юрист добавила, что намерения «Нафтогаза» арестовать активы компании, которые владеют «Северным потоком — 2» и «Северным потоком», способны ухудшить отношения Киева с рядом европейских государств.

«Арест акций компаний, которые контролируют «Потоки…», безусловно вызовет недовольство коммерческих компаний. Немецких, например, или австрийских, компаний, партнёров «Газпрома», — сказала Ярмуш.

По её мнению, недовольство будет выражаться «в недоверии политическим кругам этих стран, которые помогают Украине за счёт России решать свои финансовые проблемы».

Стокгольмский арбитраж

Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить $4,63 млрд «Нафтогазу». Это решение мотивировано якобы «недопоставками» газа в рамках транзитного договора. Однако украинская компания была должна российской около $2,1 млрд, вследствие чего «Газпром» обязали выплатить около $2,56 млрд

Согласно второму решению Стокгольмского арбитража, цены на транзит через Украину должны быть снижены. «Газпром» не признаёт оба решения и оспаривает их в суде, а потому на данный момент «переплачивает» за транзит. Однако «Нафтогаз» начал зачислять эти средства в счёт погашения судебной задолженности.

Кроме того, «Нафтогаз» уже начинал процедуру принудительного взыскания долга с «Газпрома», однако по ходатайству российской компании процесс был остановлен.

Иск на $11,6 млрд был подан украинской стороной 6 июля. Он был связан с требованием «Нафтогаза» пересчитать тарифы на 2018-2019 годы. Иск о $5 млрд «компенсации» за крымские активы «Нафтогаза» был подан ещё в сентябре 2017 года.

Россия предлагала мировое разрешение этих споров, и к такому соглашению почти удалось прийти в ходе трёхсторонних переговоров по газу 17 июля в Берлине. Однако в последний момент представители Украины заявили о неприемлемости внесудебного решения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности продлить договор о транзите российского газа через Украину, на чём настаивает Киев, при условии, если стороны смогут заключить мировое соглашение.

«Мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде», — сказал Путин в ходе встречи с Трампом в Хельсинки 16 июля.

Отрицательный денежный поток

Ранее, 20 декабря, «Нафтогаз» признал, что компания может столкнуться с трудностями с закупкой газа в начале 2019 года.

«В 2018 году группа «Нафтогаз» имеет отрицательный чистый денежный поток. Мы войдем в 2019 год с минимальными остатками денежных средств, что затрудняет закупки газа в пик отопительного периода», — написал в своём Facebook глава компании Андрей Коболев.

Топ-менеджер связал финансовое положение «Нафтогаза» с продажей газа населению по льготным ценам. Коболев утверждает, что правительство не выполняет обязательства в части компенсаций в обмен на ценовые льготы.

«В общем, мы видим, что в 2019 нас ожидает дефицит ликвидности объемом 35,2 миллиарда гривен», — заключил Коболев.