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Сбербанк назвал необоснованным украинский штраф 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Выписанный Национальным банком Украины штраф «дочке» Сбербанка в размере 3,4 млн долларов является необоснованным, сообщили в российской организации.
Нацбанк оштрафовал украинскую «дочку» Сбербанка на 3,4 млн долларов за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга, передает РИА «Новости».
«В АО «Сбербанк» считают предпринятые в отношении банка меры нерыночными и отчасти протекционистскими по отношению к другим игрокам украинского финансового рынка», — сообщили в Сбербанке.
В банке считают, что претензии «не являются обоснованными» — год назад банк провел несколько внутренних мероприятий, направленных на ужесточение контроля, включая внедрение отказа клиенту в проведении операции.
Кроме того, в Сбербанке заявили, что регулятор использует размытые формулировки.
В декабре Фонд гарантирования вкладов Украины (ФГВ) по итогам конкурса по передаче активов и обязательств украинского ВТБ принял решение о ликвидации банка.
Всего на Украине работают четыре «дочки» российских государственных банков — Сбербанк, Проминвестбанк, «ВТБ Банк» и «БМ Банк». С марта 2017 года по решению СНБО в отношении них действуют санкции, которые запрещают вывод капитала за пределы Украины. Выйти с рынка госбанки пока не смогли.
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Комментарии
Компании , Банк ВТБ , БМ-Банк , Сбербанк России , Проминвестбанк , РИА Новости
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