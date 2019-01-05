Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.00
$
68.14
79.30
77.89
Прогноз
09.01 – 16.01
$
67.91
77.80
Индексы и котировки Brent
57.30
+0.26 Золото
1284.74
–0.01 РТС
1118.03
+0.84
Динамика валют
EUR / USD
04.01
1.1403
–0.0057
20.12
1.1460
31.12
19.12

Бизнес избавят от проверок до конца 2020 года 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: РИА НОВОСТИ/АЛЕКСАНДР КОНДРАТЮК
Предпринимателей, которые работают без лицензии, освободят от проведения плановых проверок до конца 2020 года. Соответствующий закон вступает в силу 5 января.
В первом чтении документ был принят 7 ноября. Он вносит изменения в закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении проверок и в закон о водоснабжении и водоотведении. Устанавливается, что плановые проверки не будут проводиться в области государственного регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. В этой области разрешены только внеплановые проверки.
Закон существенно изменился после встречи президента Владимира Путина с представителями малого и среднего бизнеса 12 ноября. Глава государства подписал поручение о продлении надзорных каникул для предпринимателей, и в связи с этим во втором чтении закона была принята поправка. Теперь надзорные каникулы, которые действовали с 2016 по 2018 год, продлены до конца 2020 года. Эта льгота касается предпринимателей, которые занимаются деятельностью, не подлежащей лицензированию. После вступления закона в силу по-прежнему строго будут проверять юридических лиц, нарушения в работе которых может повлечь ущерб жизни и здоровью граждан.
Парламентская газета: последние новости
Интерес инвесторов к газовой системе Украины зависит от контрактов с Россией, считает эксперт Польша подписала очередной контракт на поставки газа из США Государство будет контролировать снятие денег с зарубежных банковских карт
Комментарии
Компании , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа самая безопасная авиакомпания в мире1
Нефть подорожала до 58 долларов
Россиянин заплатил 1,5 миллиона рублей за авиаперелет19
Украина получит меньше европейского газа269
Доллар и евро снижаются4
Видео
00:47
Сбербанк повысил ставки
Компании
00:47
В России станет меньше Сбербанков
Компании Другое
00:46
Дерипаске выдвинули неожиданное обвинение
Экономика
00:46
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
03:30
«Подорожание неминуемо»: Дед Мороз вышел на связь
Личный счет Статьи
04:37
Бензин, продукты, налоги и дача: что изменится в 2019 году
Личный счет Недвижимость
01:39
Нефть утопит рубль
Рынки Экономика
01:56
Доллар по 75 рублей: тяжелый год для рубля
Рынки Статьи
00:27
Евро преодолел психологическую отметку
Рынки
01:45
Китайцы предпочли США России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение