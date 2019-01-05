Бизнес избавят от проверок до конца 2020 года 

Предпринимателей, которые работают без лицензии, освободят от проведения плановых проверок до конца 2020 года. Соответствующий закон вступает в силу 5 января.
В первом чтении документ был принят 7 ноября. Он вносит изменения в закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении проверок и в закон о водоснабжении и водоотведении. Устанавливается, что плановые проверки не будут проводиться в области государственного регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. В этой области разрешены только внеплановые проверки.
Закон существенно изменился после встречи президента Владимира Путина с представителями малого и среднего бизнеса 12 ноября. Глава государства подписал поручение о продлении надзорных каникул для предпринимателей, и в связи с этим во втором чтении закона была принята поправка. Теперь надзорные каникулы, которые действовали с 2016 по 2018 год, продлены до конца 2020 года. Эта льгота касается предпринимателей, которые занимаются деятельностью, не подлежащей лицензированию. После вступления закона в силу по-прежнему строго будут проверять юридических лиц, нарушения в работе которых может повлечь ущерб жизни и здоровью граждан.