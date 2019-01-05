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У обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро» изъяли имущество на 500 млн рублей 

Говорит Москва 5 часов назад
Фото: ТАСС
Имущество изъято по делу о невыплате зарплат бывшим сотрудникам перевозчика, сообщили ТАСС в СКР.
В ведомстве отметили, что долг превысил 600 миллионов рублей. Выплаты недополучили более 7 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что в ходе следствия были обнаружены склады с принадлежащими авиакомпании двигателями, запчастями, оргтехникой и мебелью. Это имущество передано на хранение конкурсному управляющему.
«Трансаэро» прекратила свою деятельность в 2015 году из-за долгов в 250 млрд рублей. Два года назад кредиторы компании проголосовали за её банкротство. Позже в отношении руководства перевозчика Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты сотрудникам заработной платы и растрат.
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Компании , СКР , Трансаэро , ИТАР-ТАСС
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