В ведомстве отметили, что долг превысил 600 миллионов рублей. Выплаты недополучили более 7 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что в ходе следствия были обнаружены склады с принадлежащими авиакомпании двигателями, запчастями, оргтехникой и мебелью. Это имущество передано на хранение конкурсному управляющему.
«Трансаэро» прекратила свою деятельность в 2015 году из-за долгов в 250 млрд рублей. Два года назад кредиторы компании проголосовали за её банкротство. Позже в отношении руководства перевозчика Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты сотрудникам заработной платы и растрат.