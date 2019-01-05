У обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро» изъяли имущество на 500 млн рублей

СКР. Имущество изъято по делу о невыплате зарплат бывшим сотрудникам перевозчика, сообщили ТАСС

В ведомстве отметили, что долг превысил 600 миллионов рублей. Выплаты недополучили более 7 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в ходе следствия были обнаружены склады с принадлежащими авиакомпании двигателями, запчастями, оргтехникой и мебелью. Это имущество передано на хранение конкурсному управляющему.