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США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран 

РИА Новости + ещё 20 24 минуты назад
США отказались выдавать экспортный сертификат на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Иран, сообщает израильский портал iHLS.
Отмечается, что более десяти процентов деталей российского лайнера производятся в Америке, поэтому необходимо получить одобрение сделки от Казначейства США.
"Похоже, что из-за отсутствия лицензии Управления по контролю за иностранными активами при Минфине США о поставке самолетов пока не может быть и речи", — заявил представитель Ассоциации иранских авиалиний Максуд Асади Самани.
Он предположил, что на замену американских запчастей уйдет много времени.

Американские комплектующие

Ранее иранский посол в Москве Мехди Санаи заявил о заинтересованности исламской республики в приобретении самолетов.
"К сожалению, есть одна загвоздка. Компания должна получить разрешение у американского поставщика некоторых комплектующих. Я очень надеюсь, что этот вопрос будет урегулирован", — сказал он в интервью газете "Известия".
Иран покупает 40 российских авиалайнеров SSJ-100
По словам президента "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС) Александра Рубцова, компания планирует вернуться к вопросу поставок SSJ-100 в Иран после того, как уменьшит долю американских комплектующих в лайнере до уровня ниже десяти процентов.
"Мы приняли твердое решение пока отказаться от продажи самолетов в Иран в нынешних условиях с учетом наличия 22% прямого американского оборудования", — сказал он на пресс-конференции во время авиасалона BIAS-2018 в Бахрейне.
ГСС в конце апреля подписала меморандумы о намерениях поставить 40 самолетов SSJ-100 в новой "русифицированной" версии, которые не будут попадать под санкции США, двум иранским авиакомпаниям до 2022 года

Влияние санкций

В сентябре Госдеп опубликовал новый черный список, в котором оказался Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина. Это могло поставить под удар поставки комплектующих для самолетов SSJ-100.
Однако в Вашингтоне заверили, что санкции не повлияют на Sukhoi Superjet 100.
"Мы не нацелены на такие вещи, как поставка комплектующих и поддержание летной годности. Сейчас это не является нашим приоритетом", — заявил высокопоставленный сотрудник американской администрации.
США включили в черный список 27 физических и шесть юридических лиц из России, которые, как утверждают американские власти, связаны с российским "оборонным и разведывательным сектором". В соответствии с законом "О противодействии врагам Америки посредством санкций" (CAATSA), каждому, кто взаимодействует с фигурантами этого списка, также грозят санкции.

История SSJ-100

SSJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, предназначенный для полетов на расстояние до пяти тысяч километров. Первый самолет представили публике 26 сентября 2007 года.
Его разработала компания ГСС в стратегическом партнерстве с итальянской компанией Alenia Aeronautica (впоследствии Leonardo Aircraft), в кооперации с французской Snecma, американской корпорацией Boeing и некоторыми другими иностранными компаниями.
На этапе проектирования в составе самолета было предусмотрено до 80 процентов зарубежных комплектующих, однако эта доля постепенно снижалась. Компания приступила к разработке новой версии самолета — SSJ-100R, которая предполагает увеличение доли российских компонентов до 50-60 процентов.
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Комментарии66
Компании , Видео , Boeing , Казначейство США , КнААЗ им. Ю.А. Гагарина , Госдеп США , газета "Известия"
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