Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.00
$
67.84
79.30
77.69
Прогноз
09.01 – 16.01
$
69.10
77.94
Индексы и котировки Brent
57.36
–0.33 Золото
1284.20
–0.31 РТС
1118.03
+0.84
Динамика валют
EUR / USD
08.01
1.1443
+0.0073
23.12
1.1371
04.01
23.12
11.12

Экс-глава Nissan в суде отверг обвинения 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон назвал выдвинутые против него Токийской прокуратурой обвинения в финансовых махинациях ложными, передает японское агентство Kyodo.
Он также заявил, что его нахождение под арестом несправедливо.
"Я был ложно обвинен, мой арест является несправедливым. Я не причинил Nissan никакого ущерба", — сказал Гон.
Сторона обвинения объяснила долгий арест Гона опасениями из-за возможного побега экс-главы Nissan.
Ранее сообщалось, что Токийский суд намерен освободить предполагаемого соучастника экс-главы Nissan.
Газета.Ru: последние новости
Amazon стала самой дорогой компанией в мире Демократы США оказались против снятия санкций с Дерипаски Bristol-Myers намерена купить Celgene за $74 млрд
Компании , Автоспорт , Азия , В мире , Криминал , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа самая дорогая компания в мире
Зарплаты россиян вырастут частично24
Детские пособия освободили от банковской комиссии
Президент Всемирного банка уходит в отставку6
США и Китай сели за стол переговоров478
Видео
00:47
Сбербанк повысил ставки
Компании
00:47
В России станет меньше Сбербанков
Компании Другое
00:46
Дерипаске выдвинули неожиданное обвинение
Экономика
00:46
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
03:30
«Подорожание неминуемо»: Дед Мороз вышел на связь
Личный счет Статьи
01:39
Нефть утопит рубль
Рынки Экономика
01:56
Доллар по 75 рублей: тяжелый год для рубля
Рынки Статьи
00:27
Евро преодолел психологическую отметку
Рынки
01:45
Китайцы предпочли США России
Экономика
00:25
Курс евро взлетел более чем на рубль
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение