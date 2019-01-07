MasterCard решила изменить логотип

Международная платежная система MasterCard решила изменить логотип. Из него будет убрано название компании, останутся только пересекающиеся красный и желтый кружки. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Свое решение MasterCard объяснила тем, что более 80% людей узнают символ компании без упоминания названия. «Переосмысление в эпоху цифровых технологий требует современной простоты», — отметил руководитель отдела маркетинга и коммуникаций платежной системы Раджа Раджаманнар.

Как отмечается в сообщении, пересекающиеся красный и желтый круги являются отличительным знаком MasterCard уже более 50 лет.

MasterCard Inc. является оператором одной из крупнейших платежных систем в мире. Ежегодно платежная система MasterCard осуществляет около 22 млрд транзакций. Чистая прибыль компании по итогам девяти месяцев 2018 г. увеличилась на 34,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составила $4,96 млрд, выручка выросла на 21,3%, до $11,14 млрд