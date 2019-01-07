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MasterCard решила изменить логотип 

Ведомости + ещё 1 1 час назад
Фото: Ведомости
Международная платежная система MasterCard решила изменить логотип. Из него будет убрано название компании, останутся только пересекающиеся красный и желтый кружки. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Свое решение MasterCard объяснила тем, что более 80% людей узнают символ компании без упоминания названия. «Переосмысление в эпоху цифровых технологий требует современной простоты», — отметил руководитель отдела маркетинга и коммуникаций платежной системы Раджа Раджаманнар.
Как отмечается в сообщении, пересекающиеся красный и желтый круги являются отличительным знаком MasterCard уже более 50 лет.
MasterCard Inc. является оператором одной из крупнейших платежных систем в мире. Ежегодно платежная система MasterCard осуществляет около 22 млрд транзакций. Чистая прибыль компании по итогам девяти месяцев 2018 г. увеличилась на 34,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составила $4,96 млрд, выручка выросла на 21,3%, до $11,14 млрд
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