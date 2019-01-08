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Amazon стала самой дорогой компанией в мире 

Газета.Ru + ещё 8 3 часа назад
Фото: Reuters
Amazon опередила Microsoft в рейтинге самых ценных публично торгуемых компаний в США на фоне распродажи акций на американском фондовом рынке, передает Associated Press.
Сообщается, что Amazon возглавила список в понедельник, 7 января, благодаря росту стоимости акций компании на 3%.
Как отмечается, общая стоимость компании составила $797 млрд, в то время как ее акции торговались по $1629,51.
Между тем акции Microsoft подорожали менее чем на 1% и достигли $102,06, стоимость компании оценивается в $784 млрд
Ранее сообщалось, что личные данные пользователей Amazon попали в открытый доступ.
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Компании , Amazon , Microsoft , Associated Press
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