Прибыль LG Electronics упала в пять раз

Операционная прибыль ведущего производителя электроники и бытовой техники LG Electronics в четвёртом квартале 2018 года упала в годовом выражении в 4,9 раза и составила 75,3 миллиарда вон (около $67 млн).

Как следует из предварительной отчётности, общая выручка корейской компании за 2018 год останется приблизительно на уровне предыдущего года и составит 61,3 триллиона вон ($55 млрд).

Ранее News.ru писал, что всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) выдала патент LG на «мобильный терминал с возможностью скручивания». Устройство имеет гибкий сенсорный экран, который можно сворачивать в трубочку. Интерфейс девайса автоматически настраивается в соответствии с размерами дисплея. Когда пользователь использует полностью развёрнутый экран, то он может запустить одновременно три страницы/приложения.