Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.00
$
67.54
79.30
77.29
Прогноз
09.01 – 16.01
$
67.70
78.50
Индексы и котировки Brent
58.06
+0.03 Золото
1280.29
–0.17 РТС
1117.90
–0.07
Динамика валют
EUR / USD
08.01
1.1441
+0.0070
23.12
1.1371
04.01
23.12
11.12

Прибыль LG Electronics упала в пять раз 

News.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Операционная прибыль ведущего производителя электроники и бытовой техники LG Electronics в четвёртом квартале 2018 года упала в годовом выражении в 4,9 раза и составила 75,3 миллиарда вон (около $67 млн).
Как следует из предварительной отчётности, общая выручка корейской компании за 2018 год останется приблизительно на уровне предыдущего года и составит 61,3 триллиона вон ($55 млрд).
Ранее News.ru писал, что всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) выдала патент LG на «мобильный терминал с возможностью скручивания». Устройство имеет гибкий сенсорный экран, который можно сворачивать в трубочку. Интерфейс девайса автоматически настраивается в соответствии с размерами дисплея. Когда пользователь использует полностью развёрнутый экран, то он может запустить одновременно три страницы/приложения.
News.ru: последние новости
Amazon стала самой дорогой компанией в мире Mastercard решила поменять логотип Адвокаты Гона обжаловали продление его заключения
Компании , Рынки , Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Праздники подкосили: доллар бьет антирекорды72
Путин ввел в эксплуатацию плавучий СПГ-терминал3
«Сланцевой революции США придется притормозить»
Рубль резко вырос к доллару617
Сошел с дистанции: глава ВБ покидает пост
Видео
00:47
Сбербанк повысил ставки
Компании
00:47
В России станет меньше Сбербанков
Компании Другое
00:46
Дерипаске выдвинули неожиданное обвинение
Экономика
00:46
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
03:30
«Подорожание неминуемо»: Дед Мороз вышел на связь
Личный счет Статьи
01:39
Нефть утопит рубль
Рынки Экономика
01:56
Доллар по 75 рублей: тяжелый год для рубля
Рынки Статьи
00:27
Евро преодолел психологическую отметку
Рынки
01:45
Китайцы предпочли США России
Экономика
00:25
Курс евро взлетел более чем на рубль
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение