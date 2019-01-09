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США стали приносить больше вреда 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
В 2018 году в США резко выросли выбросы вредных для окружающей среды парниковых газов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад неправительственной организации Rhodium Group.
По данным аналитиков, выбросы в США увеличились на 3,4 процента, в то время как в период с 2015 по 2017 год они, наоборот, сокращались от 0,8 процента до 2,7 процента в год. Более высокий рост выбросов за последние 20 лет наблюдался только в 2010 году — на 3,6 процента.
Причиной столь резкого возрастания объемов вырабатываемых парниковых газов эксперты называют энергетический, транспортный, строительный и промышленный сектора. В частности, увеличились выбросы газовых электростанций из-за роста спроса на электроэнергию.
В августе 2017 года Соединенные Штаты вышли из Парижского соглашения по климату. Оно было заключено в 2015 году и предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем.
На данный сегодняшний день США занимают второе место в мире по вредным выбросам в атмосферу после Китая.
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Комментарии7
Компании , РИА Новости
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