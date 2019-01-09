«Эмоции зашкаливали»: Boeing застрял в Иране из-за санкций

Норвежский Boeing 737 почти на месяц застрял в Иране из-за американских санкций. Они не позволяют доставить к самолету новые запчасти и вновь поднять его в воздух.

У Boeing 737 MAX — новейшего самолета американской фирмы Boeing — похоже, новая серьезная проблема. Не успел мировой рынок авиаперевозчиков оправиться от катастрофы этого перспективного лайнера в Индонезии 29 октября 2018 года, как очередной серьезный инцидент произошел уже в небе над Ираном. Правда, случилось это еще три недели назад, однако обстоятельства происшествия говорят о том, что завершится эта история теперь не скоро.

14 декабря Boeing 737 MAX 8 с регистрационным номером LN-BKE, на борту которого находились 192 человека, вылетел из Дубая (ОАЭ) в Осло (Норвегия), однако вскоре после вылета из-за проблем с двигателем был вынужден совершить экстренную посадку в Ширазе (Иран). «Самолет нормально приземлился и был отбуксирован на стоянку, чтобы пассажиры смогли сойти», — рассказал тогда представитель авиакомпании Андерс Линдстрем. По его словам, все пассажиры были размещены в расположенном неподалеку от аэропорта отеле.

Как рассказал изданию The National один из пассажиров, спустя час после вылета было объявлено о необходимости посадки из-за того, что в двигателе снизилось давление масла. Позднее стало известно, что в полете один из двух двигателей отключился и лайнер, следовавший рейсом DY1933, совершил вынужденную посадку в ближайшем международном аэропорту — в городе Шираз на юго-западе Ирана. Кстати, самолет этот совершенно новый — на момент инцидента он был в эксплуатации всего шесть недель, норвежская авиакомпания получила его 29 октября.

«Эмоции зашкаливали в гостинице, когда обещанный вечерний вылет не состоялся и нам сказали, что мы проведем ночь в Иране. Многие требовали срочного вылета обратно в Дубай вместо того, чтобы провести ночь в Иране», — рассказал пассажир.

Оказавшиеся на территории Ирана пассажиры провели в Ширазе ночь и были отправлены в Осло подменным бортом, который прислали за ними на следующий день. Однако для самой авиакомпании проблемы на этом не закончились. По данным французской газеты Le Figaro, инженеры авиакомпании, прибывшие для осмотра лайнера, не смогли его починить из-за отсутствия запасных частей — ситуацию усугубляли международные санкции, которые запрещали перевозчику отправить произведенные в США детали на территорию Ирана.

Эти санкции были введены администрацией Дональда Трампа в мае 2018 года, они стали ответом на заключенную еще в 2015 году администрацией Барака Обамы так называемую ядерную сделку с Ираном.

Пока не ясно, требуются ли для ремонта лайнера отдельные запасные части или целиком замена двигателя, тем не менее пока вылет самолета задерживается на неопределенный срок. Некоторые пассажиры высказывали опасения, что в будущем они могут иметь проблемы с посещением США после вынужденного пребывания в Иране. Это связано с тем, что с 2015 года граждане, побывавшие в таких странах, как Иран, Ирак, Ливия, Сомали, Судан, Сирия и Йемен, лишаются права участия в программе безвизового въезда в США, которая распространяется на некоторые страны.

Впрочем, по данным источника The National, пассажирам все же не ставили штампы в паспорте во время пребывания в исламской республике, и двое из них уже сумели въехать в США без проблем.

MAX 8 — самый продаваемый самолет в истории Boeing. Число заказов на такие лайнеры уже превысило 4500 единиц по всему миру. Согласно данным производителя, среди покупателей самолетов MAX нового поколения — крупнейшие авиакомпании мира, в том числе и российские.

Репутация самолета пошатнулась минувшей осенью после катастрофы Boeing-737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air над морем у западного побережья острова Ява вскоре после вылета из Джакарты в Панкалпинанг. В ней погибли все находившиеся на борту 189 человек (181 пассажир и восемь членов экипажа).

Расшифровка данных с самописцев показала, что во время рокового полета экипаж более двадцати раз предотвращал опускание носа самолета, которое вызывала автоматическая система, установленная на этом новом типе самолета.

Эта система автоматически опускает нос самолета вниз, если считает, что он задран слишком высоко, и таким образом предотвращает сваливание — резкое падение подъемной силы из-за срыва потока. По мнению экспертов, эта система получала неверные данные с датчиков и пыталась предотвратить опасную конфигурацию, которой на самом деле не было.

Речь идет о системе MCAS (maneuvering characteristics augmentation system), к которой у многих пилотов в мире теперь возникло очень много вопросов.

Известно, что эта система присутствует только на самолетах Boeing 737-8 и -9, на прежних версиях ее не устанавливали. Лишь после случившейся катастрофы американский производитель Boeing выпустил бюллетень для авиакомпаний, информирующий о принципах работы системы.