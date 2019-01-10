СМИ: Сбербанк и ВТБ могут забрать «Ютэйр» под проект регионального авиаперевозчика

Сбербанк и ВТБ , разрабатывающие проект авиакомпании для развития региональных перевозок, могут "забрать" для этой цели "Ютэйр", пишет в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Так, по данным издания, банки могут "забрать" авиакомпанию путем конвертации долга перед Сбербанком в акции. Также, по словам двух собеседников газеты, использовать "Ютэйр" в проекте можно и без получения доли в ней, а просто заключив соглашение о перевозках. Перевозчика для проекта можно было бы отобрать по конкурсу, есть и другие претенденты помимо "Ютэйр", объяснили они.

"Банки рассматривают различные варианты, модель еще прорабатывается, поэтому преждевременно комментировать какие-либо детали", — сообщил газете представитель ВТБ.

Сбербанк и "Ютэйр" от комментариев отказались. Конкретных предложений от банков по участию в региональном проекте в какой-либо форме еще не было, заявил близкий к авиакомпании человек.

Вариант "забрать" "Ютэйр" возник потому, что у компании огромные долги, прежде всего перед Сбербанком, отмечает газета. Авиакомпания едва ли сможет расплатиться, передал один из собеседников издания позицию банкиров. Кроме того, Минтранс на одном из недавних совещаний по долгам перевозчика заявил, что есть указание не банкротить авиакомпании, пишет газета со ссылкой на участника совещания.

Сбербанк и ВТБ предпочли бы партнерские отношения с будущим региональным перевозчиком — разработку модели бизнеса, кредитование, лизинг, но если понадобится и будет указание, то станут и акционерами, заявил другой собеседник издания. При этом создание авиакомпании с нуля означает большие невозвращаемые потери: надо законтрактовать минимум три самолета, нанять для них экипажи и бортпроводников и только тогда подать заявку в Росавиацию на сертификат эксплуатанта, рассмотрение может занять от полугода, добавил он.

"Ютэйр" — четвертая по величине авиакомпания в России, в 2018 году перевезла 7,9 миллиона пассажиров. Компания должна 11 банкам по двум синдицированным кредитам 38,6 миллиарда рублей. Из них почти треть приходится на Сбербанк, напоминает издание.