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США перекрыли поставки материалов для «российского самолета XXI века» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Создание композитного «черного крыла» для самолета МС-21 оказалось под угрозой из санкций США в отношении АО «Аэрокомпозит» и АО «ОНПП "Технология" имени Ромашина» («Ростех»). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По словам собеседников изданий, ряд компонентов для композитов, использовавшихся для крыла и части киля, поставлялись из США и Японии, но недавно отгрузка прекратилась. Отмечается, что оставшийся запас композитов рассчитан на шесть самолетов. Эксперты считают, что теперь придется перейти либо на китайские композиты, которые в два раза толще и тяжелее, либо ждать, пока российские предприятия создадут что-то подобное.
Предполагается, что специализацию по выпуску необходимых материалов может освоить Елабужский завод композитных изделий или «композитный дивизион» «Росатома». При этом в обоих случаях потребуются опытно-конструкторские работы, которые задержат старт производства самолетов.
В «Ростатоме» не прокомментировали ситуацию, а представители «Ростеха» назвали проблему надуманной. По их словам, есть надежные зарубежные поставщики композитов и собственные разработки.
МС-21 станет первые среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России. Одно из его преимущество — композитное крыло, которое повышает экономичность машины и увеличивает ширину салона. Счетная палата оценивала проект в 438 миллиардов рублей.
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