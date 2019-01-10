Структура «Ростеха» приобрела 9,3% акций ОВК

Госкорпорация "Ростех", уже владеющая производителем грузовых вагонов НПК "Уралвагонзавод", в декабре 2018 года сообщила, что покупает у группы ИСТ 9,33% акций вагоностроительного холдинга ОВК.

"Доля голосов в процентах…, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 0%… после наступления соответствующего основания: 9,326%", — говорится в сообщении ОВК. Датой наступления соответствующего основания в сообщении указано 29 декабря 2018 года.

"Ростех" сообщал, что средства на покупку акций ОВК выделены из бюджета корпорации в виде целевого займа, а расчеты по сделке планируется завершить в январе 2019 года.

НПК "Объединенная вагонная компания", созданная в 2012 году, является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.