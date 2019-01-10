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Структура «Ростеха» приобрела 9,3% акций ОВК 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Структура "Ростеха" — концерн "Уралвагонзавод" — приобрела 9,3% акций НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК), следует из сообщения вагонной компании.
Госкорпорация "Ростех", уже владеющая производителем грузовых вагонов НПК "Уралвагонзавод", в декабре 2018 года сообщила, что покупает у группы ИСТ 9,33% акций вагоностроительного холдинга ОВК.
"Доля голосов в процентах…, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 0%… после наступления соответствующего основания: 9,326%", — говорится в сообщении ОВК. Датой наступления соответствующего основания в сообщении указано 29 декабря 2018 года.
"Ростех" сообщал, что средства на покупку акций ОВК выделены из бюджета корпорации в виде целевого займа, а расчеты по сделке планируется завершить в январе 2019 года.
НПК "Объединенная вагонная компания", созданная в 2012 году, является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.
Согласно информации на сайте ОВК, 24,3% ее акций принадлежит банку "ФК Открытие", 19% — УК "Север ЭМ", 9,5% — ICT Group Ltd., 7,9% — "Открытие Холдинг", 5,7% — "Сафмар Финансовые инвестиции", 6,6% — у прочих стратегических инвесторов, 0,03% — у топ-менеджмента. Free-float составляет 27%.
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Компании , Уралвагонзавод , ФК Открытие , Объединенная вагонная компания , Ростех , Открытие Холдинг
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