В ОАК сказали, что будет с композитным крылом самолета МС-21

Объединенная авиастроительная корпорация не отказывается от использования композитных материалов в конструкции крыла авиалайнера МС-21, сообщили в пресс-службе ОАК. «От использования композиционных материалов в конструкции крыла самолета МС-21 никто не отказался и не планирует отказываться», — сообщили ТАСС в ОАК. Ранее в четверг сообщалось, что американские санкции в отношении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Ростеха привели к прекращению поставок композитных материалов для крыла разрабатываемого в России самолета МС-21, в результате запуск машины в серию может быть задержан на несколько лет.