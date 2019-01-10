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В ОАК сказали, что будет с композитным крылом самолета МС-21 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Объединенная авиастроительная корпорация не отказывается от использования композитных материалов в конструкции крыла авиалайнера МС-21, сообщили в пресс-службе ОАК.
«От использования композиционных материалов в конструкции крыла самолета МС-21 никто не отказался и не планирует отказываться», — сообщили ТАСС в ОАК.
Ранее в четверг сообщалось, что американские санкции в отношении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Ростеха привели к прекращению поставок композитных материалов для крыла разрабатываемого в России самолета МС-21, в результате запуск машины в серию может быть задержан на несколько лет.
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Компании , Ростех , ОАК , ИТАР-ТАСС
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