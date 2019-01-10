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Виктор Шкулев стал совладельцем петербургской «Фонтанки» 

Rambler News Service + ещё 12 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Издатель Виктор Шкулев стал владельцем контрольного пакета аций издателя Фонтанки, отмечается на сайте петербургского издания. Сам медиаменеджер подтвердил RNS покупку издания.
«Новым владельцем контрольного пакета акций АО "Ажур-медиа" (издатель интернет-газеты "Фонтанка.ру") стал известный российский медиаменеджер Виктор Шкулев, — отмечается на сайте «Фонтанки». — На сегодняшний день акционерами компании являются пять физических лиц, включая основателей проекта».
«Всё так», — сообщил RNS Шкулев. Он отметил, что речь идет о покупке 61% компании.
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Компании , Виктор Шкулев , Фонтанка.Ру
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