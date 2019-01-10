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ВТБ закрыл сделку по покупке Запсибкомбанка 

Банки.ру + ещё 1 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВТБ стал владельцем 71,8% акций Запсибкомбанка, следует из материалов кредитной организации.
«Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: 9 января 2019 года», — говорится в сообщении кредитной организации.
ВТБ теперь принадлежит 86 650 277 обыкновенных акций, составляющих 71,8% голосов к общему количеству голосующих акций. Еще 28,2% обыкновенных бумаг Запсибкомбанка должны быть выкуплены на основании обязательного предложения акционерам.
Цена выкупа бумаг финучреждения не указана, ранее сообщалось, что она не выше стоимости, определенной на основании отчета оценщика.
ВТБ договорился с акционерами о покупке более 70% в уральском Запсибкомбанке в ноябре. Закрыть сделку планировалось до конца текущего года после получения всех необходимых регуляторных согласований и корпоративных решений группы ВТБ. После закрытия сделки будут определены шаги по дальнейшей интеграции банков, которая планируется к завершению в 2020 году, когда Запсибкомбанк перейдет под бренд ВТБ.
Стороны намерены сохранить ключевые продукты и сервисы, которыми пользуются частные и корпоративные клиенты Запсибкомбанка. Как сообщалось ранее, команда банка, обладающая большим опытом работы в Тюменской области и других регионах присутствия, будет сохранена и усилена менеджерами банка ВТБ.
Ранее ВТБ также закрыл сделку по покупке 81% акций нижегородского Саровбизнесбанка.
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Компании , Экономика , Банк ВТБ , Запсибкомбанк , Саровбизнесбанк
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