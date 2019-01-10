Яндекс и Rambler Group расширяют сотрудничество в области интернет-рекламы

Компании продлили соглашение о размещении Яндексом рекламы на медиаресурсах, входящих в состав Rambler Group. Наряду с размещением баннерной рекламы, соглашение также включает различные варианты монетизации видеоконтента на площадках Rambler Group.

Максим Тадевосян, заместитель генерального директора Rambler Group:

«Соглашение соответствует лидирующим позициям Rambler Group на рынке интернет-медиа как с точки зрения охвата аудитории, так и с точки зрения ее качества. Также оно учитывает наши планы по наращиванию объемов видеоконтента, который является одним из основных драйверов аудиторных показателей для всего рынка, — принятая в 2018 году стратегия развития группы предусматривает существенный рост объемов собственного и партнерского видео».

«Доверие со стороны Rambler Group является доказательством нашей надежности и эффективности как партнера. Площадкам мы обеспечиваем максимальный доход, а рекламодателям предлагаем качественный инвентарь, который помогает им построить коммуникацию с целевой аудиторией. Мы видим большой потенциал в видеорекламе и планируем увеличивать объем тематического видеоконтента в партнерской сети».

Рекламная сеть Яндекса объединяет площадки, на которых размещается медийная реклама и предложения Директа в разных форматах, в том числе видео. Эти площадки охватывают около 80% аудитории интернета в России, каждый день на них показывается более четырёх миллиардов рекламных предложений. Реклама закупается автоматически — по алгоритмической модели (programmatic buying).