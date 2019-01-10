США подтвердили планы по снятию санкций с «Русала»

En+ и «Евросибэнерго». Министр финансов США Стивен Мнучин после встречи с конгрессменами подтвердил намерение снять санкции с некоторых российских компаний, включая «Русал»

По словам главы минфина США, санкции против «Русала», En+ и «Евросибэнерго» позволили Соединенным Штатам выполнить свою цель — вывести компании из-под контроля российского бизнесмена Олега Дерипаски , передает ТАСС

При этом он подчеркнул, что санкции против этих компаний могут быть возобновлены, если они нарушат требования минфина США . Он также добавил, что рестрикции против Дерипаски останутся в силе, а все лица, участвующие в сделках с ним, попадут под вторичные санкции.

Напомним, весной 2018 года Соединенные Штаты ввели санкции против компаний Дерипаски. Однако срок, за который американские инвесторы должны были избавиться от акций и долговых инструментов российских En+, « Группы ГАЗ », «Русала» и «Евросибэнерго», постоянно переносился.

В декабре минувшего года стало известно о готовности минфина США снять санкции. Однако конгрессмены США призвали отложить это решение.