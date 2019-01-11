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Xiaomi выделяет Redmi в отдельный бренд 

Прайм + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Крупный китайский производитель смартфонов Xiaomi объявил о присвоении независимого статуса своему бренду Redmi. Об этом сообщает агентство Sina.
Поясняется, что презентация первого продукта нового бренда — Redmi Red Rice Note7 — состоялась накануне.
Генеральным менеджером Redmi Brand назначен экс-глава Jinli Mobile Лу Вэйбин. На предыдущем месте работы он отвечал за создание бренда, дизайн, производство и продажи Red Rice. Помимо этого Вэйбин был назначен вице-президентом Xiaomi Group. Об этом он написал своим подписчикам в китайской соцсети Weibo.
Ранее руководитель и основатель Xiaomi Лей Цзунь объяснял решение о выделении Redmi в отдельный бренд разницей в позиционировании: Redmi предлагает недорогие смартфоны, которые продаются на платформах электронной торговли, а Mi ориентирован на высококачественные устройства, которые можно купить в салонах связи.
Отмечается, что теперь у компании есть три бренда смартфонов, каждый из которых предназначен для определенного круга покупателей.
Mi — премиум-телефоны
Redmi — бюджетные модели
Poco — "доступные премиум-телефоны".
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