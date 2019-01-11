«Аэрофлот» начал продажу билетов по субсидируемым тарифам

Компания «Аэрофлот» начала продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам в Калиниград и города Дальнего Востока. Об этом говорится в сообщении перевозчика. Билеты можно приобрести как на собственные рейсы «Аэрофлота», так и на рейсы дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора».

Субсидируемые тарифы распространяются на прямые рейсы компаний группы «Аэрофлот» в экономклассе в период по 31 декабря 2019 года. Воспользоваться ими могут россияне в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет); инвалиды I группы любого возраста; инвалиды с детства II и III группы; сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также люди, имеющие удостоверение многодетной семьи или другие документы, подтверждающие этот статус.

Билеты по субсидируемым тарифам можно купить как в офисах продаж авиакомпании, так и в уполномоченных агентствах.

Кроме того, «Аэрофлот», помимо программы субсидируемых тарифов, реализует билеты в рамках собственной программы «плоских» тарифов. При этом билет по «плоскому» тарифу в экономкласс по фиксированной цене может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений.

Перевозчик сообщает, что «плоские» тарифы действуют на рейсах в/из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении.