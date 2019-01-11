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ЦБ заподозрил JPMorgan в России в содействии отмыванию денег 

Прайм + ещё 1 4 часа назад
Фото: ТАСС
Банк России вынес предупреждение российскому подразделению банка JPMorgan Chase за неисполнение требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным образом.
Согласно данным, указанным на сайте регулятора, за нарушение ч.1 ст. 15.27 КоАП (непредставление данных об операциях, подлежащих обязательному контролю и (или) вызывающих у сотрудников банка подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма), руководство кредитной организации привлечено к административной ответственности.
Максимальная сумма штрафа по данной статье для должностных лиц составляет 30 тысяч рублей, а для юридических лиц —100 тысяч рублей.
Банк JPMorgan является дочерней компанией американского JPMorgan Chase & Co. Российское подразделение оказывает финансовые и банковские услуги только юридическим лицам.
Ранее News.ru писал о том, что на конец декабря 2018 года базовые лицензии были выданы 149 банкам. Ещё три кредитных организации изменили свой статус на небанковскую кредитную организацию.
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Компании , Центральный банк России
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