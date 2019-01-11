Индра Нуйи оставит пост председателя совета директоров американской компании по производству безалкогольных напитков PepsiCo Inc 1 февраля.
Нуйи занимает должность с 2007 года. До этого она стала первой женщиной, занимавшей пост главного исполнительного директора (CEO) PepsiCo. Всего стаж её работы в компании насчитывает 25 лет. Её место займет нынешний СЕО, член совета директоров Рамон Лагуарта. Такое решение было принято советом 3 августа 2018 года.
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