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PepsiCo Inc сменит руководителя в начале февраля 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Индра Нуйи оставит пост председателя совета директоров американской компании по производству безалкогольных напитков PepsiCo Inc 1 февраля.
Нуйи занимает должность с 2007 года. До этого она стала первой женщиной, занимавшей пост главного исполнительного директора (CEO) PepsiCo. Всего стаж её работы в компании насчитывает 25 лет. Её место займет нынешний СЕО, член совета директоров Рамон Лагуарта. Такое решение было принято советом 3 августа 2018 года.
Ранее News.ru писал о том, что сенатор от Хакасии Валентина Петренко, прославившаяся «ульем на голове», покидает верхнюю палату. В Совфеде она проработала 17 лет. Петренко попрощалась со своими экс-коллегами на пленарном заседании, спикеру палаты Валентине Матвиенко она подарила праздничную ёлку.
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