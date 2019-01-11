Украинская авиакомпания обзавелась самолетом из голливудского фильма

Украинская транспортная авиакомпания «Элерон» пополнила свой авиапарк самолетом Ан-26, который снимался в голливудском блокбастере «Неудержимые». Об этом сообщает украинский Центр транспортных стратегий.

Для съемок фильма на носу самолета нарисовали челюсти акулы, а на бортах изобразили черепа. Эта окраска сохранилась до сих пор.

Согласно данным Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины, Ан-26 с бортовым номером UR-CSK был зарегистрирован Госавиаслужбой Украины за компанией «Элерон» 19 декабря 2018 года.