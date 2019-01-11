Украинская авиакомпания обзавелась самолетом из голливудского фильма 

Украинская транспортная авиакомпания «Элерон» пополнила свой авиапарк самолетом Ан-26, который снимался в голливудском блокбастере «Неудержимые». Об этом сообщает украинский Центр транспортных стратегий.
Для съемок фильма на носу самолета нарисовали челюсти акулы, а на бортах изобразили черепа. Эта окраска сохранилась до сих пор.
Согласно данным Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины, Ан-26 с бортовым номером UR-CSK был зарегистрирован Госавиаслужбой Украины за компанией «Элерон» 19 декабря 2018 года.
«Неудержимые» — фильм Сильвестра Сталлоне с участием ансамбля популярных актеров боевиков в мире 1980-х — 1990-х годов. В фильме снимались Эрик Робертс, Сильвестр Сталлоне, Микки Рурк, Дольф Лундрен, Джет Ли и др.