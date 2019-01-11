Снятие санкций с «Русала» могут отложить 

Вряд ли Стивена Мнучина так уж легко чем-то шокировать. Но американским конгрессменам это удалось. Министр финансов на закрытом брифинге ответил на вопросы законодателей о снятии санкций с «Русала» и других компаний Олега Дерипаски. А по итогам общения спикер палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила журналистам, что это была напрасная трата времени. Это и шокировало Мнучина, как он сам официально заявил.
Но теперь снятие санкций могут перенести. Это связано не только с тем, что министр не смог убедить конгрессменов, что Олег Дерипаска и так достаточно наказан и выполнил все условия. Дело в том, что окончательный план законодатели получили перед Рождеством, и они считают, что Минфин сделал это специально, чтобы во время праздников конгрессмены не смогли изучить документ, объясняет президент американского Центра глобальных интересов Николай Злобин:
Николай Злобин президент Center on Global Interests «Конгрессмены немного обиделись, как я понимаю, на Министерство финансов США, которое объявило о возможном снятии санкций с „Русала“ накануне рождественских каникул. Больше двух недель ушло на праздники, и поэтому они требуют, чтобы сроки были отодвинуты, чтобы у них была возможность проанализировать эту ситуацию. 30 дней, которые положены по закону, некоторые из них хотят начать отсчитывать заново».
Ранее конгрессмены сообщили, что их еще смущает. Часть акций En+ Олег Дерипаска может передать ВТБ или другой структуре, которая не входит в черный список Минфина США. Но законодатели назвали российский банк «близким Кремлю», против него действуют американские санкции. Правда, забыли упомянуть, что это мягкие санкции, старые, четырехлетней давности. И это камень преткновения: в первом плане было указано, что пакет перейдет в слепой траст, которым будет управлять некий американский банк.
Самое же главное, что даже если план снова изменится и Дерипаска передаст акции туда, куда ему укажут, то конгресс может снова к чему-нибудь придраться. И что будет, если в итоге санкции так и не снимут, а бизнесмен уже отдаст свои акции? Сможет ли он их потом забрать из траста? Все зависит от условий передачи, но практика показывает, что сделать это в любом случае бывает трудно, говорят юристы. Хотя есть еще один аспект, замечает глава юридической компании Gololobov & partners Дмитрий Гололобов:
Дмитрий Гололобов глава юридической компании Gololobov & partners:
«Вопрос не в том, сможет ли Дерипаска получить акции потом из траста, а в том, какие полномочия траст имеет в отношении акций, как фактически все это управляется. В принципе, Дерипаска может различными способами сохранить косвенный контроль над трастом, или по крайней мере траст может неофициально действовать в интересах Дерипаски, или хотя бы поддерживать какую-то общую тенденцию, что, конечно, не совсем правильно с точки зрения законодательства о трастах, где бы они ни регистрировались. Но, тем не менее, это практика».
Рынок на все эти события отреагировал положительно — Стивен Мнучин все-таки подтвердил намерения Минфина снять санкции с компаний Дерипаски. Акции «Русала» выросли на несколько процентов. Но конгрессмены, вероятно, еще какое-то время будут все внимательно изучать.
Возможно, они действительно не успели вчитаться и понять, что по всем остальным пунктам ничего хорошего для Москвы в этом плане нет. Половина совета директоров En+ будет состоять из граждан США и Великобритании, которых утверждает Вашингтон. Предоставление полной информации о деятельности американскому Минфину. Если же последний найдет какие-то нарушения, то у него есть право сразу вернуть санкции. И тогда шок Стивена Мнучина можно понять: он провел такую работу по переводу контроля над «Русалом» из России в США, но конгресс не оценил.