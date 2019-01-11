Снятие санкций с «Русала» могут отложить

Вряд ли Стивена Мнучина так уж легко чем-то шокировать. Но американским конгрессменам это удалось. Министр финансов на закрытом брифинге ответил на вопросы законодателей о снятии санкций с «Русала» и других компаний Олега Дерипаски . А по итогам общения спикер палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила журналистам, что это была напрасная трата времени. Это и шокировало Мнучина, как он сам официально заявил.

Но теперь снятие санкций могут перенести. Это связано не только с тем, что министр не смог убедить конгрессменов, что Олег Дерипаска и так достаточно наказан и выполнил все условия. Дело в том, что окончательный план законодатели получили перед Рождеством, и они считают, что Минфин сделал это специально, чтобы во время праздников конгрессмены не смогли изучить документ, объясняет президент американского Центра глобальных интересов Николай Злобин

Николай Злобин президент Center on Global Interests «Конгрессмены немного обиделись, как я понимаю, на Министерство финансов США , которое объявило о возможном снятии санкций с „Русала“ накануне рождественских каникул. Больше двух недель ушло на праздники, и поэтому они требуют, чтобы сроки были отодвинуты, чтобы у них была возможность проанализировать эту ситуацию. 30 дней, которые положены по закону, некоторые из них хотят начать отсчитывать заново».

Ранее конгрессмены сообщили, что их еще смущает. Часть акций En+ Олег Дерипаска может передать ВТБ или другой структуре, которая не входит в черный список Минфина США. Но законодатели назвали российский банк «близким Кремлю», против него действуют американские санкции. Правда, забыли упомянуть, что это мягкие санкции, старые, четырехлетней давности. И это камень преткновения: в первом плане было указано, что пакет перейдет в слепой траст, которым будет управлять некий американский банк.

Самое же главное, что даже если план снова изменится и Дерипаска передаст акции туда, куда ему укажут, то конгресс может снова к чему-нибудь придраться. И что будет, если в итоге санкции так и не снимут, а бизнесмен уже отдаст свои акции? Сможет ли он их потом забрать из траста? Все зависит от условий передачи, но практика показывает, что сделать это в любом случае бывает трудно, говорят юристы. Хотя есть еще один аспект, замечает глава юридической компании Gololobov & partners Дмитрий Гололобов

Дмитрий Гололобов глава юридической компании Gololobov & partners:

«Вопрос не в том, сможет ли Дерипаска получить акции потом из траста, а в том, какие полномочия траст имеет в отношении акций, как фактически все это управляется. В принципе, Дерипаска может различными способами сохранить косвенный контроль над трастом, или по крайней мере траст может неофициально действовать в интересах Дерипаски, или хотя бы поддерживать какую-то общую тенденцию, что, конечно, не совсем правильно с точки зрения законодательства о трастах, где бы они ни регистрировались. Но, тем не менее, это практика».

Рынок на все эти события отреагировал положительно — Стивен Мнучин все-таки подтвердил намерения Минфина снять санкции с компаний Дерипаски. Акции «Русала» выросли на несколько процентов. Но конгрессмены, вероятно, еще какое-то время будут все внимательно изучать.

Возможно, они действительно не успели вчитаться и понять, что по всем остальным пунктам ничего хорошего для Москвы в этом плане нет. Половина совета директоров En+ будет состоять из граждан США и Великобритании, которых утверждает Вашингтон. Предоставление полной информации о деятельности американскому Минфину. Если же последний найдет какие-то нарушения, то у него есть право сразу вернуть санкции. И тогда шок Стивена Мнучина можно понять: он провел такую работу по переводу контроля над «Русалом» из России в США, но конгресс не оценил.