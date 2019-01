Из князей в грязи: почему Трамп заплатит за крутое пике Apple

Microsoft и За три последних месяца акции Apple обвалились почти на 30 процентов, и американская высокотехнологичная корпорация вылетела из тройки самых дорогих компаний мира, уступив лидерство Amazon Google . Почему некогда успешный IT-гигант стремительно теряет деньги и как это может отразиться на нынешнем президенте США — в материале РИА Новости

Череда поражений

В начале августа минувшего года Apple подтвердила звание самой дорогой публичной компании мира, пробив потолок рыночной капитализации в один триллион долларов. Осенняя презентация и старт продаж новых моделей iPhone, намеченный на конец сентября, должны были закрепить успех, но вышло иначе.

Спустя пять дней после того, как новые смартфоны официально поступили в торговые сети стран "второй волны" (28 сентября продажи начались в 29 государствах — в том числе в Индии, России, Хорватии, Польше), акции Apple установили исторический максимум в 232 доллара. И перешли к неуклонному снижению.

В первых числах ноября представители компании выступили с неожиданным заявлением: Apple больше не будет раскрывать данные по продажам в ежеквартальных отчетах. Акции тут же упали на семь процентов.

А в середине ноября газета Wall Street Journal , ссылаясь на источники в отрасли, опубликовала материал, в котором утверждалось, что Apple сократила заказ на сборку новых моделей iPhone. Такого прежде никогда не случалось. Это отняло у "яблочной" компании еще часть потенциальных инвесторов.

Аналитики предположили, что в развивающихся странах оказался слишком низкий спрос, и не ошиблись. В первых числах января Apple опубликовала прогноз доходов на первый квартал 2019-го. Инвесторы узнали, что компания ожидает получить 84 миллиарда долларов, хотя в прогнозе двухмесячной давности речь шла о 89-93 миллиардах.

На прошлой неделе компания приняла второе за три месяца решение о сокращении производства новых моделей — сразу на десять процентов. Вслед за этим китайские ретейлеры получили уведомление из американской штаб-квартиры Apple о снижении цен. В частности, флагманский iPhone XR подешевел на 66 долларов. Раньше Apple не делала скидок на флагманские модели, не выпустив новые.

Нелицеприятный инцидент

Аналитики Bank of America Merill Lynch считают, что главная причина снижения спроса на новые смартфоны Apple в КНР — торговая война, развязанная Дональдом Трампом

В начале декабря в Канаде арестовали финансового директора китайской компании Huawei. Многие в КНР восприняли это как личный вызов и попросту перестали покупать американские гаджеты.

Гражданскую инициативу поддержали китайские компании. Так, Shanghai Youluoke Electronic предложила каждому сотруднику, отказавшемуся от заокеанской техники, по два бесплатных смартфона Huawei, а Shenzhen Yidaheng Technology — 18-процентную скидку на Huawei и ZTE.

Fuchun Technology организовала систему кешбэков: по 500 юаней за каждый Huawei, а поставщик экранов для этой марки и вовсе пригрозил сотрудникам крупными штрафами, если у них в руках заметят iPhone.

Еще один тяжелейший удар по Apple — решение суда по спору с компанией Qualcomm , вынесенное в середине декабря. Калифорнийский электронный гигант, бывший партнер Apple, потребовал запретить импорт и продажи старых моделей смартфонов в Китае.

Претензия в том, что Apple, начав сотрудничать с Intel , обеспечила производителю микропроцессоров свободный доступ к программной технологии экономии энергии, полученной от Qualcomm.

Судебный запрет коснулся моделей iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus и X. Однако Apple так и не остановила продажи, сославшись на то, что обновленное программное обеспечение смартфонов не использует технологию, указанную в иске. Qualcomm парирует тем, что в постановлении суда об этом ничего не сказано.

"Apple пытается нивелировать значимость судебного вердикта, а также найти обходные пути, чтобы не выполнять требований закона. Для нас очевидно, что Apple проявляет неуважение к юридической системе", — говорится в официальном заявлении Qualcomm.

Параллельно с этим Qualcomm защищала свои интересы в Германии. Там 20 декабря окружной суд Мюнхена признал нарушение патентных прав со стороны Apple и запретил продажи смартфонов моделей 7, 8 и X.

Make America Great Again

В предвыборных обещаниях Дональд Трамп обещал вернуть американский бизнес домой. Многие эксперты говорили тогда, что речь может идти даже о таком транснациональном гиганте, как Apple.

Если бы это случилось, сборочные цеха компании предоставили бы американцам тысячи рабочих мест и внесли серьезный вклад в рост экономики страны. Но методы Трампа — торговые войны — лишь оттолкнули от него бизнес.