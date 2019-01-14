Из князей в грязи: почему Трамп заплатит за крутое пике Apple

Microsoft и За три последних месяца акции Apple обвалились почти на 30 процентов, и американская высокотехнологичная корпорация вылетела из тройки самых дорогих компаний мира, уступив лидерство Amazon Google . Почему некогда успешный IT-гигант стремительно теряет деньги и как это может отразиться на нынешнем президенте США — в материале РИА Новости

Череда поражений

В начале августа минувшего года Apple подтвердила звание самой дорогой публичной компании мира, пробив потолок рыночной капитализации в один триллион долларов. Осенняя презентация и старт продаж новых моделей iPhone, намеченный на конец сентября, должны были закрепить успех, но вышло иначе.

Спустя пять дней после того, как новые смартфоны официально поступили в торговые сети стран "второй волны" (28 сентября продажи начались в 29 государствах — в том числе в Индии, России, Хорватии, Польше), акции Apple установили исторический максимум в 232 доллара. И перешли к неуклонному снижению.

В первых числах ноября представители компании выступили с неожиданным заявлением: Apple больше не будет раскрывать данные по продажам в ежеквартальных отчетах. Акции тут же упали на семь процентов.

А в середине ноября газета Wall Street Journal , ссылаясь на источники в отрасли, опубликовала материал, в котором утверждалось, что Apple сократила заказ на сборку новых моделей iPhone. Такого прежде никогда не случалось. Это отняло у "яблочной" компании еще часть потенциальных инвесторов.

Аналитики предположили, что в развивающихся странах оказался слишком низкий спрос, и не ошиблись. В первых числах января Apple опубликовала прогноз доходов на первый квартал 2019-го. Инвесторы узнали, что компания ожидает получить 84 миллиарда долларов, хотя в прогнозе двухмесячной давности речь шла о 89-93 миллиардах.

На прошлой неделе компания приняла второе за три месяца решение о сокращении производства новых моделей — сразу на десять процентов. Вслед за этим китайские ретейлеры получили уведомление из американской штаб-квартиры Apple о снижении цен. В частности, флагманский iPhone XR подешевел на 66 долларов. Раньше Apple не делала скидок на флагманские модели, не выпустив новые.

Нелицеприятный инцидент

В начале декабря в Канаде арестовали финансового директора китайской компании Huawei. Многие в КНР восприняли это как личный вызов и попросту перестали покупать американские гаджеты.

Гражданскую инициативу поддержали китайские компании. Так, Shanghai Youluoke Electronic предложила каждому сотруднику, отказавшемуся от заокеанской техники, по два бесплатных смартфона Huawei, а Shenzhen Yidaheng Technology — 18-процентную скидку на Huawei и ZTE.

Fuchun Technology организовала систему кешбэков: по 500 юаней за каждый Huawei, а поставщик экранов для этой марки и вовсе пригрозил сотрудникам крупными штрафами, если у них в руках заметят iPhone.

Еще один тяжелейший удар по Apple — решение суда по спору с компанией Qualcomm , вынесенное в середине декабря. Калифорнийский электронный гигант, бывший партнер Apple, потребовал запретить импорт и продажи старых моделей смартфонов в Китае.

Претензия в том, что Apple, начав сотрудничать с Intel , обеспечила производителю микропроцессоров свободный доступ к программной технологии экономии энергии, полученной от Qualcomm.

Судебный запрет коснулся моделей iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus и X. Однако Apple так и не остановила продажи, сославшись на то, что обновленное программное обеспечение смартфонов не использует технологию, указанную в иске. Qualcomm парирует тем, что в постановлении суда об этом ничего не сказано.

"Apple пытается нивелировать значимость судебного вердикта, а также найти обходные пути, чтобы не выполнять требований закона. Для нас очевидно, что Apple проявляет неуважение к юридической системе", — говорится в официальном заявлении Qualcomm.

Параллельно с этим Qualcomm защищала свои интересы в Германии. Там 20 декабря окружной суд Мюнхена признал нарушение патентных прав со стороны Apple и запретил продажи смартфонов моделей 7, 8 и X.

Make America Great Again

В предвыборных обещаниях Дональд Трамп обещал вернуть американский бизнес домой. Многие эксперты говорили тогда, что речь может идти даже о таком транснациональном гиганте, как Apple.

Если бы это случилось, сборочные цеха компании предоставили бы американцам тысячи рабочих мест и внесли серьезный вклад в рост экономики страны. Но методы Трампа — торговые войны — лишь оттолкнули от него бизнес.