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ФНС подала иск о банкротстве «Метростроя» 

Rambler News Service + ещё 1 16 минут назад
Фото: РИА Новости
ФНС и межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №1 по Санкт-Петербургу подали в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о банкротстве компании по строительству метрополитена в Санкт-Петербурге «Метрострой», следует из картотеки арбитражных дел.
Иск поступил в суд 9 января. Дата его рассмотрения ещё не назначена. Подробности иска не сообщаются.
В конце декабря пресс-служба «Метростроя» сообщила, что в шахте на строящейся станции «Театральная» петербургского метрополитена около 30 человек рабочих объявили голодовку с требованием выплатить долги по зарплате.
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