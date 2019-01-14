ФНС подала иск о банкротстве «Метростроя»

ФНС и межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №1 по Санкт-Петербургу подали в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о банкротстве компании по строительству метрополитена в Санкт-Петербурге «Метрострой», следует из картотеки арбитражных дел.

Иск поступил в суд 9 января. Дата его рассмотрения ещё не назначена. Подробности иска не сообщаются.

В конце декабря пресс-служба «Метростроя» сообщила, что в шахте на строящейся станции «Театральная» петербургского метрополитена около 30 человек рабочих объявили голодовку с требованием выплатить долги по зарплате.