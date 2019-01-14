«Почта России» начала торговать пивом

В отделениях « Почты России » в Мурманске начали торговлю пивом. Об этом сообщил местный житель, опубликовав фотографии с алкоголем на прилавке в группе ВКонтакте «Мурманск».

«Прихожу забрать свои посылки, рассчитываю получить от почты быструю выдачу посылок. В итоге работает одна касса, где к тому же идет уже затянувшаяся консультация по постельному белью, цветовой гамме и материалах изготовления. Судя по новой позиции на продажу в отделениях почтовой связи, скоро будем там видеть еще алкашей с близлежащих домов», — возмутился он.

В комментариях к посту многие пользователи стали иронизировать по поводу нововведения. Одни предположили, что это «для очень нервных и нетерпеливых», другие предложили «поставить столики и сделать почту круглосуточной — бар-кафе "Почта" в почте».