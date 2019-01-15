Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в 2018 году выросла на 24%

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в 2018 году выросла на 24,1% по сравнению с предыдущим годом — до 811,1 миллиарда рублей без учета событий после отчетной даты (СПОД), следует из отчетности крупнейшего российского банка.

В декабре Сбербанк получил 52,2 миллиарда рублей чистой прибыли.

Глава кредитной организации Герман Греф в декабре говорил, что банк ожидает чистую прибыль по РСБУ по итогам 2018 года на уровне более 800 миллиардов рублей.

Вклады населения на 1 января 2019 года по РСБУ выросли на 7,5% по сравнению с показателем на 1 января прошлого года, до 13,04 триллиона рублей, средства юрлиц увеличились на 23,7%, до 6,98 триллиона рублей, следует из отчетности банка.

"В результате на 1 января 2019 года средства клиентов превысили 20 триллионов рублей", — говорится в сообщении.

Активы, взвешенные с учетом риска, выросли за декабрь на 780 миллиардов рублей в основном за счет роста кредитного портфеля и валютной переоценки балансовых статей. В результате снизились нормативы достаточности капитала: базового/основного на 0,4 процентного пункта, общего — на 0,3 процентного пункта.