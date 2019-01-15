Россельхознадзор обнаружил в Москве 194 тонны карантинных овощей

Как информирует «Вести Подмосковья» пресс-служба Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям, ещё в июне 2018 года ведомство установило поступление в Москву девяти партий карантинных овощей, весом около 194 тонн. Частная компания «Корона» своевременно не сообщила в Управление о поступлении карантинных овощей из Киргизии. За нарушение Закона «О карантине растений» фирма оштрафована на 45 тысяч рублей. Однако своевременно штраф не был оплачен.

В декабре прошлого года мировой суд принял решение удвоить взыскание — теперь компания должна оплатить уже 90 тысяч рублей.