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Россельхознадзор обнаружил в Москве 194 тонны карантинных овощей 

Вести Подмосковья + ещё 1 15 января 2019
Фото: Вести Подмосковья
Как информирует «Вести Подмосковья» пресс-служба Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям, ещё в июне 2018 года ведомство установило поступление в Москву девяти партий карантинных овощей, весом около 194 тонн. Частная компания «Корона» своевременно не сообщила в Управление о поступлении карантинных овощей из Киргизии. За нарушение Закона «О карантине растений» фирма оштрафована на 45 тысяч рублей. Однако своевременно штраф не был оплачен.
В декабре прошлого года мировой суд принял решение удвоить взыскание — теперь компания должна оплатить уже 90 тысяч рублей.
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