Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.04
$
67.24
76.72
76.90
Прогноз
21.01 – 28.01
$
66.60
75.60
Индексы и котировки Brent
60.17
+0.80 Золото
1294.10
+0.08 РТС
1142.57
+0.19
Динамика валют
EUR / USD
15.01
1.1443
–0.0014
31.12
1.1457
11.01
31.12
18.12

«Почта России» объяснила продажу пива в отделениях 

Ведомости + ещё 6 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
«Почта России» начала продавать пиво в своих отделениях для борьбы с некачественным алкоголем и суррогатами. Об этом рассказал пресс-секретарь компании Даниил Скидан.
Ежегодно более 1200 человек становятся жертвами некачественного алкоголя и его суррогатов, приводит данные Роспотребнадзора пресс-секретарь «Почты России». По его словам, сейчас слабоалкогольную продукцию продают в 3200 почтовых отделениях в 41 филиале. Основной упор сделан на сельские отделения почтовой связи, которые предоставляют населению доступ к качественной, сертифицированной алкогольной продукции, говорит он. «Почта России» не будет продавать крепкий алкоголь, говорит Скидан.
Ранее в группе жителей Мурманска в «В контакте» появилась информация о том, что в отделениях «Почты России» начали продавать пиво. На фотографии видно, что оно выставлено у стойки работника отделения, где обычно продают конверты, календари, газеты и др.
В прошлом году «Почта России» начала открывать магазины «Магнит» в своих отделениях. Пилотный проект работал в 14 стационарных отделениях и в одном передвижном в трех регионах: Москве, Краснодарском крае, Ивановской и Рязанской областях. По итогам тестирования его признали успешным. В 2019 г. компании откроют как минимум 2000 розничных точек в отделениях.
Ведомости: последние новости
Основатель Huawei впервые ответил на обвинения в шпионаже в адрес компании Сбербанк может лишиться монополии на рынке банковских переводов физлиц ФНС попросила суд признать банкротом петербургский «Метрострой»
Комментарии2
Компании , Другое , Общество , Экономика , Почта России , "Магнит" , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девальвация неизбежна: почему упадет рубль
Индексы Уолл-стрит снижаются
Денег нет: кто подаст России на бедность2
Основатель Huawei отверг обвинения в шпионаже
В ЦБ осудили две русские сказки63
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
00:25
В ЦБ осудили две русские сказки
Личный счет
03:08
Нефтяников вызовут на ковер за слишком дорогой бензин
Экономика Компании
03:30
Медведев назвал длинные новогодние каникулы вредными
Экономика
01:27
Партнеры России получили «письма несчастья»
Экономика Статьи
00:52
Истории россиян о ценах, бедности и «девятках» яиц
Личный счет Статьи
03:31
Банки готовятся к проблемам
Экономика Статьи
01:26
Индия нанесла неожиданный удар по США
Экономика Статьи
02:03
Сбербанк обновил ставки по ипотеке
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение