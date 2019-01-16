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«Роснефть» начала прямые продажи нефтепродуктов в Германии 

Прайм + ещё 1 3 часа назад
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Rosneft Deutschland ("дочка" «Роснефти») приступила к прямым продажам нефтепродуктов в Германии, где расположены три нефтеперерабатывающих завода с ее участием, говорится в сообщении российской компании.
"Rosneft Deutschland GmbH, дочерняя компания НК «Роснефть», приступила к прямым продажам нефтепродуктов с целью повышения эффективности. Компания осуществляет реализацию всех нефтепродуктов, которые производятся Rosneft Deutschland на трех немецких НПЗ с долей участия «Роснефти», включая бензин, дизель, печное топливо, авиатопливо, СУГ, битум, мазут и продукты нефтехимического производства", — говорится в сообщении.
Компания поставляет нефтепродукты напрямую с НПЗ, а также с более чем 30 отгрузочных терминалов на территории Германии, используя автомобильный, железнодорожный и речной транспорт. Клиентами являются более 500 предприятий в Германии, Польше, Чехии, Швейцарии, Австрии и Франции. Начало маркетинговых операций не повлияло на графики работы НПЗ и поставок в адрес потребителей.
"Rosneft Deutschland в полном объеме начала осуществлять маркетинг и продажи в Германии и теперь выступает не только одним из крупнейших нефтепереработчиков, но и ведущим оптовым поставщиком нефтепродуктов на этом рынке. Таким образом, в соответствии с планом завершен переходный период, последовавший за расформированием СП ROG", — приводятся в сообщении слова генерального директора Rosneft Deutschland Брайана Честермана.
"Роснефть" и BP объявили о завершении сделки по расформированию нефтеперерабатывающего и нефтехимического совместного предприятия (СП) Ruhr Oel GmbH (ROG) в Германии в декабре 2016 года. Стороны также договорились о постепенных изменениях в цепочке реализации нефтепродуктов до конца 2018 года для обеспечения своевременного выполнения контрактов с клиентами НПЗ.
"Роснефть" — третий по величине игрок на немецком рынке нефтепереработки. Компания является акционером трех НПЗ на территории Германии (НПЗ PCK — 54,17%; НПЗ MiRO — 24%; НПЗ Bayernoil — 25%) с общим объемом мощностей в долях владения 12,5 миллионов тонн в год, что составляет более чем 12% всех мощностей нефтепереработки Германии. Средняя глубина переработки — 93%, средний индекс сложности Нельсона — 9,1.
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Компании , Роснефть
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