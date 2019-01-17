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Экс-глава «Ленты» стал президентом «Магнита» 

РИА Новости + ещё 13 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Совет директоров "Магнита", одного из ведущих российских ритейлеров, одобрил назначение экс-главы "Ленты" Яна Дюннинга на должность президента компании, а также избрал его в состав правления, следует из сообщения "Магнита".
"Магнит" объявляет об одобрении советом директоров назначения Яна Дюннинга президентом и членом правления компании, которое возглавляет генеральный директор Ольга Наумова", — говорится в сообщении.
В декабре компания "Лента" сообщила, что меняет гендиректора, Яна Дюннинга на этой должности заменит коммерческий директор компании Герман Тинга. Дюннинг возглавлял "Ленту" почти 10 лет: он был назначен главным исполнительным директором компании Lenta Ltd в 2009 году.
"Магнит" — один из ведущих продуктовых ритейлеров России. Под управлением компании на конец сентября находилось 17,442 тысячи магазинов. Выручка сети в 2017 году выросла на 6,4% — до 1,14 триллиона рублей, EBITDA снизилась на 14,9% — до 91,78 миллиарда рублей. Крупнейшими акционерами "Магнита" являются ВТБ, который владеет 17,28% акций ритейлера, а также Marathon Group (11,82% акций).
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Комментарии
Компании , Ян Дюннинг , Ольга Наумова , Банк ВТБ , "Магнит" , "Лента"
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