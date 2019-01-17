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«Газпром» и Сербия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере СПГ 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
"Газпром", "Сербиягаз" и министерство горного дела и энергетики Сербии подписали меморандум о сотрудничестве при реализации совместных проектов по развитию производственно-сбытовой инфраструктуры сжиженного природного газа (СПГ), передает корреспондент РИА Новости с места подписания документа.
Меморандум был подписан между ООО "Газпром СПГ технологии", министерством горного дела и энергетики Сербии и госкомпанией "Сербиягаз" в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Сербию.
ООО "Газпром СПГ технологии" — совместное предприятие компаний "Газ-Ойл" (дочерняя компания "Газпрома") и акционерного общества "ГазХолодТехнологии" (генеральный директор — Николай Ваганов). Компания создана для реализации проектов ПАО "Газпром" по развитию производственно-сбытовой инфраструктуры СПГ с целью использования в качестве моторного топлива для транспорта и нужд автономной энергетики.
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Компании , Экономика , Владимир Путин , Николай Ваганов , Газпром , РИА Новости
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