«Газпром» и Сербия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере СПГ

"Газпром" , "Сербиягаз" и министерство горного дела и энергетики Сербии подписали меморандум о сотрудничестве при реализации совместных проектов по развитию производственно-сбытовой инфраструктуры сжиженного природного газа (СПГ), передает корреспондент РИА Новости с места подписания документа. Меморандум был подписан между ООО "Газпром СПГ технологии", министерством горного дела и энергетики Сербии и госкомпанией "Сербиягаз" в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Сербию. ООО "Газпром СПГ технологии" — совместное предприятие компаний "Газ-Ойл" (дочерняя компания "Газпрома") и акционерного общества "ГазХолодТехнологии" (генеральный директор — Николай Ваганов ). Компания создана для реализации проектов ПАО "Газпром" по развитию производственно-сбытовой инфраструктуры СПГ с целью использования в качестве моторного топлива для транспорта и нужд автономной энергетики.