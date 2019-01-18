«Нафтогаз» прокомментировал снятие ареста с акций «Газпрома» в Швейцарии

"Насколько нам известно, зарегистрированные в Швейцарии компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG заверили судебных исполнителей, что они не могут выполнить решение суда о заморозке акций, принадлежащих "Газпрому", поскольку акции выпущены в документальной форме, и у них таких акций нет. То есть, этих активов "Газпрома", по данным этих компаний, в Швейцарии нет, по крайней мере, их пока не удалось найти там. Поэтому свое решение о заморозке активов "Газпрома", поскольку они не нашлись в Швейцарии, суд в Швейцарии отменил", — заявил Витренко.

По его словам, этим решением швейцарский суд "подтвердил действительность решения арбитража и возможность принудительного исполнения этого решения в Швейцарии", при этом необходимо лишь найти активы для взыскания.

"Поэтому мы продолжаем искать активы "Газпрома" в этой стране", — добавил представитель "Нафтогаза".

Снятие ограничений с акций "Газпрома"

Накануне "Газпром" сообщил о том, что суд 16 января суд кантона Цуг решил "полностью отменить свое постановление" о наложении в Швейцарии обеспечительных мер на акции "Газпрома" в компаниях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Российский концерн пообещал продолжить защищать свои права в соответствии с законодательством.

По мнению заместителя генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, споры "Газпрома" и "Нафтогаза" в международных судах продолжатся до решения проблемы с транзитом российского газа через Украину после 2019 года.

"Эти юридические баталии будут, видимо, продолжаться до урегулирования проблемы с транзитом. Пока, к сожалению, украинцы занимаются больше внутренним предвыборным пиаром и игрой на неискушенную западную публику вместо поиска конструктивных решений накопившихся проблем. Посмотрим, принесет ли предстоящая встреча изменение их подхода и будет ли способствовать этому Брюссель и Берлин", — отметил он.

Газовый спор

В декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж в рамках споров между "Газпромом" и "Нафтогазом" о поставке и транзите газа обязал российскую компанию выплатить 2,56 миллиарда долларов.

После этого Украина объявила о начале принудительного взыскания средств, а также о поддержке судом ходатайства об аресте активов "Газпрома" в Швейцарии и Нидерландах.

В сентябре 2018 года апелляционный суд Швеции отменил постановление, которое блокировало попытки "Нафтогаза" арестовать активы "Газпрома". Российская компания заявила, что намерена добиваться пересмотра. Кроме того, "Газпром" оспаривает обеспечительные меры по требованиям "Нафтогаза" в судах Швейцарии, Великобритании и Нидерландов.