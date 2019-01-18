Битва с Украиной: «Газпром» ушел из-под ареста

Швейцарский суд отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2 в рамках спора российской компании с «Нафтогазом» Украинская компания объясняет это тем, что данных активов «Газпрома» в Швейцарии найти не удалось. «Газпром» же заявляет, что будет продолжать защищать свои права.

Суд кантона Цуг (Швейцария) принял решение полностью отменить свое постановление, вынесенное 29 мая 2018 года, о наложении в Швейцарии обеспечительных мер на акции «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2 и на права требования «Газпрома» к этим компаниям, сообщил российский холдинг.

Указанные компании являются операторами действующего газопровода «Северный поток» и строящегося «Северный поток — 2».

Напомним, что речь идет о процессе принудительного взыскания с «Газпрома» $2,56 млрд, который «Нафтогаз» инициировал весной прошлого года. Это сумма, которую оказался должен украинской компании «Газпром» по результатам рассмотрения Стокгольмским арбитражем двух исков по контрактам о транзите и поставках газа на Украину. Суд принял во внимание обстоятельства Украины, но по мнению российской стороны, не учел ситуации самого холдинга. В связи с этим «Газпром» подал апелляции на оба решения суда и одновременно инициировал досрочное расторжение соглашений на транзит и поставку газа.

«Нафтогаз» же не стал дожидаться пересмотра дела и инициировал принудительное взыскание этой суммы с «Газпрома» за счет ареста активов в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.

Однако в сентябре британский суд отменил приказ об аресте активов «Газпрома».

Теперь схожее решение принял швейцарский суд. В «Нафтогазе» его трактовали по-своему.

Данных акций «Газпрома» в Швейцарии не оказалось, поэтому суд кантона Цуг принял решение отменить арест ценных бумаг, пояснил ситуацию исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко

«То есть этих активов «Газпрома», по данным этих компаний, в Швейцарии нет. По крайней мере их пока не удалось найти там», — отметил он. При этом он подчеркнул, что «Нафтогаз» «случайно» нашел часть этих акций в Великобритании и дочерняя структура «Газпрома» «вынуждена была обязаться перед судом в Лондоне ничего с этими акциями не делать».

При этом, утверждает Витренко, швейцарский суд подтвердил решения Стокгольмского арбитража и возможность их принудительного исполнения на территории Швейцарии. «Нужно только найти активы для взыскания», — добавил он.

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев ранее говорил, что в европейских судах скоро начнутся слушания по принудительной продаже активов «Газпрома», которые, по его словам, арестованы.

«Мы уже начали их получать: списываем избыточные средства, которые нам «Газпром» переводил за транзит. Во-вторых, инициировали юридические процессы уже примерно в шести юрисдикциях. В трех из них — в Голландии, Швейцарии и Великобритании — у нас в ближайшее время будут слушания по принудительной продаже. Там уже прошли аресты активов», — сказал он.

У «Газпрома» за рубежом имущества «на десятки миллиардов долларов», и «мы уже арестовали его на сумму, превышающую объем долга „Газпрома“ перед нами». «Я думаю, что это реально сделать где-то в течение года»,

У «Газпрома» свой взгляд на выплату $2,56 млрд «Нафтогазу». Официально от выплаты концерн не отказывался, более того — она зарезервирована в полном объеме в его бюджете. Но в «Газпроме» высоко оценивают шансы на пересмотр решения Стокгольмского арбитража.

«У нас нет никакой уверенности, что если мы заплатим деньги сейчас, то мы получим их обратно в случае, если решение будет изменено или отменено полностью, как мы надеемся. Поэтому судебные разбирательства продолжаются», — говорил заместитель начальника юридического департамента «Газпрома» Сергей Кузнец.

«Никакого предельного срока (по выплате) нет. Поэтому «Нафтогаз» и пытается арестовать какое-то имущество в надежде заставить «Газпром» это сделать как можно скорее. Мы считаем, что здесь торопиться не стоит, надо действительно до конца разобраться и поставить точку — кто, что, кому должен», — добавил он.

31 декабря 2019 года у «Газпрома» с «Нафтогазом» заканчиваются контракты на поставку и транзит российского газа. Обсуждаться новые соглашения будут 21 января на трехсторонней встрече в Брюсселе с участием замглавы Еврокомиссии по делам энергосоюза Мароша Шефчовича и министра энергетики РФ Александра Новака . От Украины также должен приехать министр энергетики.

Кроме того, во встрече будут также участвовать и представители «Газпрома» и «Нафтогаза».