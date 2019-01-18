Дерипаска заработал миллионы на санкциях США

За три недели 2019 года состояние российского бизнесмена Олега Дерипаски увеличилось на 679 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Причина заключается в росте котировок бумаг En+ на 19 процентов с начала года. Стоимость бумаг компании на Московской бирже выросла до 545 рублей на фоне заявления Дерипаски о снижении его доли в En+ до менее 50 процентов. Это требование необходимо выполнить для снятия санкций со стороны США.

Пока что бизнесмен не сможет воспользоваться данными средствами в связи с введенными против него санкциями Министерства финансов США , поэтому эти доходы остаются на данный момент формальными. Общее состояние Дерипаски на январь 2019 года эксперты Bloomberg оценивают в 3,5 миллиарда долларов.

При этом за весь период санкционного давления на российского бизнесмена его состояние упало на 5,8 миллиарда долларов.