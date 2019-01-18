Подмосковный производитель электрических кабелей увеличивает производство при поддержке Банка «Возрождение» и Корпорации МСП

Банк «Возрождение» открыл ООО «Коаксиал» (г. Серпухов) кредитную линию на сумму 10 млн рублей по ставке 10,6% годовых. Финансирование по низкой ставке предоставлено при поручительстве Корпорации МСП по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Средства направлены на приобретение сырья, материалов и комплектующих.

В результате финансовой поддержки руководство компании завершит ряд действующих проектов и приступит к реализации новых, подтвердит репутацию надежного партнера и обеспечит дальнейшее устойчивое развитие производства.

ООО «Коаксиал» производит широкую линейку кабелей, проводов и бытовых электрошнуров. Номенклатура выпускаемой продукции составляет более 1000 типоразмеров. Продукция предприятия используется в тепловозостроении, в строительстве и работе электрогенерирующих объектов, электрических сетей и др.

Кабельная продукция компании реализуется как на отечественном рынке, так и в странах ближнего зарубежья.

По состоянию на 18 января 2019 года субъекты МСП Московской области получили финансовую поддержку Корпорации МСП в объеме 24,3 млрд рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь средства на сумму 31,4 млрд рублей.