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В Грузии рассказали о переговорах по новому соглашению с «Газпромом» 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Иван Руднев
Грузинская сторона и "Газпром экспорт" ведут переговоры в связи с новым соглашением по транзиту российского газа в Армению, они завершатся через две недели, заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия.
Министр напомнил, что двухлетний срок действия прежнего договора истек 31 декабря 2018 года.
"Ведется процесс переговоров, и до его завершения действуют условия прежнего соглашения. Мы говорим о значительном улучшении условий контракта. Думаем, что через две недели переговоры завершатся и мы сообщим все, что не будет конфиденциальным", — заявил Кобулия журналистам.
Ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что страна продолжит выполнять свою транзитную функцию, транспортируя российский природный газ в Армению.
Основной поставщик газа в Грузию — Азербайджан. До января 2017 года Грузия получала за транзит газа из России в Армению 10% от общего объема пропущенного сырья. Согласно последнему договору между Грузией и компанией "Газпром экспорт", в 2017 году транзит газа в Армению оплачивался по смешанной системе — частично деньгами и частично сырьем, а в 2018 году он оплачивался только денежными средствами.
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Компании , Газпром
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