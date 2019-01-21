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«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» сливаются 

Рамблер + ещё 11 1 час назад
Бенефециары торговой сети «Дикси» и сетей алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и Белое» договорились о слиянии, пишут «Ведомости».
В результате слияния торговая сеть станет третьей по величине в России, владельцам «Дикси» и «Бристоля» Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву будет принадлежать 51% объединенного бизнеса, владельцу «Красного и Белого» Сергею Студенникову — 49%.
Под торговыми марками «Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое» в России работает более 13 000 магазинов.
«Дикси» занимает пятое место по объему выручки среди российских ритейлеров по итогам 2018 года, «Красное и белое» входит в десятку крупнейших российских ритейлеров.
Отмечается, что в 2015 году «Дикси» приобрела 31,8% долей сети «Бристоль» за 1,78 млрд рублей, однако к концу года продала долю за 1,83 млрд рублей.
Компании , Видео , Экономика , Сергей Кациев , Игорь Кесаев , Дикси , Ведомости
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