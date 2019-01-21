«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» сливаются

В результате слияния торговая сеть станет третьей по величине в России, владельцам «Дикси» и «Бристоля» Игорю Кесаеву Сергею Кациеву будет принадлежать 51% объединенного бизнеса, владельцу «Красного и Белого» Сергею Студенникову — 49%.

Под торговыми марками «Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое» в России работает более 13 000 магазинов.

«Дикси» занимает пятое место по объему выручки среди российских ритейлеров по итогам 2018 года, «Красное и белое» входит в десятку крупнейших российских ритейлеров.

Отмечается, что в 2015 году «Дикси» приобрела 31,8% долей сети «Бристоль» за 1,78 млрд рублей, однако к концу года продала долю за 1,83 млрд рублей.