Назван самый дорогой в мире бренд

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира. Уже во второй раз его возглавила компания Amazon.

Стоимость этого бренда оценили в 187,9 миллиарда долларов, за год показатель вырос почти на 25 процентов. На второй строчке расположилась Apple . Бренд компании оценили в 153,6 миллиарда долларов с показателем роста всего пять процентов за год.

Третье место занял бренд Google стоимостью 142,7 миллиарда долларов, который прибавил 18 процентов. На четвертой строчке — Microsoft . Отмечается, что бренду технологического гиганта удалось вырасти на целых 47 процентов — с 81,1 до 119,5 миллиарда долларов.

Замыкает топ-5 компания Samsung, которая за год потеряла один процент — стоимость корейского бренда оценивается в 91,2 миллиарда долларов.

Лучшим бренд-менеджером по версии Brand Finance стал глава Amazon Джефф Безос . При этом отмечается, что развод предпринимателя с женой может повредить и его личному бренду, и бренду компании.

Джефф и Маккензи Безос объявили о разводе после 25 лет брака 9 января. Они сообщили, что останутся друзьями и партнерами в различных проектах.